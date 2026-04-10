上白石萌音、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に出演決定「私が作品のクオリティを下げるわけにはいかない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

上白石萌音が、岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）に出演することが決定した。

■続々発表される奇跡のキャスティング

今から60年前の1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は「SUKIYAKI」。いまだ世界中で愛され続ける「上を向いて歩こう」だ。

今から少し昔の高度経済成長期、今と同じように人々がもがき苦しみ、心に不安が蠢いていた時代に、3人のバイタリティに溢れた日本人が、世界を魅了することになる珠玉の名曲「上を向いて歩こう」を生み出した。

“六八九トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九。彼らが走り抜けた「青春」「友情」そして「挑戦」。逆境のなか、時代を切り開いた男たちが魂を紡いで作り上げたこの「SUKIYAKI」の誕生秘話が、事実に基づいたフィクションで、令和の時代にエンターテインメント大作として映画化される。

本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大を演じるのは、日本映画界の至宝・岡田准一。さらに、八大の相棒となる作詞家・永六輔役に松坂桃李、世界を笑顔にした歌手・坂本九役に仲野太賀が決定。岡田准一・松坂桃李・仲野太賀という【3名全員が大河ドラマ主演俳優】かつ【日本アカデミー賞受賞者】が昭和の伝説のトリオ「689トリオ」を演じる。

さらに本作はキャスト解禁のたびに大きな話題を呼んでおり、2月に発表された清野菜名、そして3月に発表された仲里依紗、土屋太鳳ら、激動の時代を支えた「妻トリオ」の集結には、「この3人が揃うのは豪華すぎる」「実話に基づいたそれぞれの夫婦の描写が楽しみ」など、期待の声がいちだんと高まっている。

■上白石萌音、全編英語セリフに挑戦

そして、本作の第4弾キャストとして、中村八大が渡米先で出会う重要なキャラクター、アリス役に上白石萌音の出演が決定した。

本作のオリジナルキャラクターであるアリスは、タップダンサーを夢見る日系アメリカ人。アリスはネイティブスピーカーという設定であるため、本作において上白石は、全編英語セリフという極めて高いハードルに挑んだ。

小学生時代を数年メキシコで過ごし元々高い語学力を持ち、その能力を多方面で発揮してきた上白石だが、今回は「ネイティブスピーカーとしての英語」という細かなニュアンスの調整を重ね、役を徹底的に作り込んだ。

さらに、本格的に初挑戦したタップダンスでは、撮影の数ヵ月前から猛特訓を敢行。異国の地で孤独な戦いを続けていた八大の心を、そのひたむきなステップで震わせ、名曲「SUKIYAKI」が海を越えるための「原動力」となる瑞々しい女性を体現している。

本作のタップダンスを監修したのは、映画『座頭市』（2003年）や映画『浅草キッド』（2021年）の振り付けなどで知られ、日本のタップダンス界を牽引する第一人者、HideboH。指導にあたったHideboHは、上白石の驚異的な上達ぶりに「こんなに習得の早い方はいない！ 上白石さんのタップは本当に素晴らしい！」と感嘆。上白石はプロの目も驚かせるほどの努力とセンスで、物語に彩りを加える鮮やかなタップダンスを完成させた。

今後も毎月豪華な新キャストが続々解禁予定。ひたむきに生きるすべての人の心に光を灯す映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』は2026年12月25日公開。

■上白石萌音 コメント

■【画像】『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』スーパーティザービジュアル

■映画情報

『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』

12月25日（金）公開

監督：瀬々敬久

脚本：港岳彦

音楽監督・音楽：岩崎太整

音楽：林正樹

出演：岡田准一 松坂桃李 仲野太賀 清野菜名 上白石萌音／仲里依紗／土屋太鳳 他

配給：東宝

(C)「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

https://sukiyaki.toho-movie.jp/