10日10時現在の日経平均株価は前日比856.70円（1.53％）高の5万6752.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は668、値下がりは843、変わらずは60。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を499.61円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が125.51円、東エレク <8035>が97.55円、フジクラ <5803>が95.94円、ファナック <6954>が58.83円と続く。



マイナス寄与度は41.84円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が35.8円、中外薬 <4519>が14.48円、テルモ <4543>が10.73円、リクルート <6098>が10.36円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、繊維、小売と続く。値下がり上位には鉱業、情報・通信、医薬品が並んでいる。



※10時0分9秒時点



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