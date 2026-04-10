坂本冬美40周年アルバム 全32曲を紹介 恩師の猪俣公章氏命日６・10発売
演歌歌手坂本冬美（59）がデビュー40周年記念ベストアルバム「坂本冬美40thベスト〜轍（わだち）〜」を6月10日に発売する。
発売日は昭和を代表する作曲家の恩師猪俣公章氏（93年に55歳で死去）の命日。節目の日に“歌の道40年”の軌跡を演歌とポップスに分けた2枚のCDに凝縮する。
▼Disc1（演歌）
＜1＞あばれ太鼓
＜2＞祝い酒
＜3＞能登はいらんかいね
＜4＞火の国の女
＜5＞夜桜お七
＜6＞大志（こころざし）
＜7＞風に立つ
＜8＞凛として
＜9＞ふたりの大漁節
＜10＞羅生門
＜11＞桜の如く
＜12＞男の火祭り
＜13＞北の海峡
＜14＞俺でいいのか
＜15＞酔中花
＜16＞浪花魂
▼Disc2（ポップス）
＜1＞螢の提灯
＜2＞日々是好日
＜3＞うりずんの頃
＜4＞Oh, My Love〜ラジオから愛のうた〜
＜5＞秋まつり、お月さま
＜6＞アジアの海賊
＜7＞また君に恋してる
＜8＞ずっとあなたが好きでした
＜9＞おかえりがおまもり＜10＞星に祈りを
＜11＞人時（ひととき）
＜12＞こころが
＜13＞花はただ咲く
＜14＞片想いでいい
＜15＞ブッダのように私は死んだ
＜16＞ほろ酔い満月