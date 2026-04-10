演歌歌手坂本冬美（59）がデビュー40周年記念ベストアルバム「坂本冬美40thベスト〜轍（わだち）〜」を6月10日に発売する。

発売日は昭和を代表する作曲家の恩師猪俣公章氏（93年に55歳で死去）の命日。節目の日に“歌の道40年”の軌跡を演歌とポップスに分けた2枚のCDに凝縮する。

▼Disc1（演歌）

＜1＞あばれ太鼓

＜2＞祝い酒

＜3＞能登はいらんかいね

＜4＞火の国の女

＜5＞夜桜お七

＜6＞大志（こころざし）

＜7＞風に立つ

＜8＞凛として

＜9＞ふたりの大漁節

＜10＞羅生門

＜11＞桜の如く

＜12＞男の火祭り

＜13＞北の海峡

＜14＞俺でいいのか

＜15＞酔中花

＜16＞浪花魂

▼Disc2（ポップス）

＜1＞螢の提灯

＜2＞日々是好日

＜3＞うりずんの頃

＜4＞Oh, My Love〜ラジオから愛のうた〜

＜5＞秋まつり、お月さま

＜6＞アジアの海賊

＜7＞また君に恋してる

＜8＞ずっとあなたが好きでした

＜9＞おかえりがおまもり＜10＞星に祈りを

＜11＞人時（ひととき）

＜12＞こころが

＜13＞花はただ咲く

＜14＞片想いでいい

＜15＞ブッダのように私は死んだ

＜16＞ほろ酔い満月