「もののけ姫」が高精細映像とクリアな音響で蘇る！「4K UHD＋ブルーレイセット」6月24日発売決定
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、宮粼駿監督作品「もののけ姫」の4K UHD＋ブルーレイセットを6月24日にデジパック仕様で発売する。価格は11,880円
。
2025年3月に北米で、続いて同年10月からは日本国内でもIMAX劇場上映された「もののけ姫」の4Kデジタルリマスター版が、4K UHDで登場。スタジオジブリ長編作品としては「君たちはどう生きるか」に続く4K UHD化となり、同様の新たなマスターで制作されたブルーレイとの2枚組仕様となる。
細部まで鮮明な映像とクリアな音響を徹底追求しており、生い茂る森の緑やキャラクターの繊細な表情、迫力のアクションシーンが没入感を生み出す。
さらに映像特典には、2025年10月の劇場公開に先駆けて行なわれた4KデジタルリマスターIMAXプレミア試写会における松田洋治さん（アシタカ役）、石田ゆり子さん（サン役）、そして鈴木敏夫プロデューサーによる舞台挨拶の貴重な映像が収録されている。
「もののけ姫」4K UHD＋ブルーレイセット 概要
ブランド：ジブリがいっぱい COLLECTION
価格/組：11,880円/2枚組（4K UHD1枚、ブルーレイ1枚）
商品番号/POSコード：WDUG-1196/4907953237339
本編/製作年：約133分/1997年
ケース仕様：デジパック
【音声】
＜4K UHD＞
（1）日本語 2.0ch ステレオ/リニア PCM
（2）日本語 5.1ch サラウンド/ドルビーTrue HD（ロスレス）
（3）日本語音声ガイド 2.0ch ステレオ/ドルビーデジタル
＜ブルーレイ＞
（1）日本語 2.0ch ステレオ/リニア PCM
（2）日本語 5.1ch サラウンド/DTS-HD マスターオーディオ（ロスレス）
（3）英語 5.1ch サラウンド/ドルビーデジタル
（4）日本語音声ガイド 2.0ch ステレオ/ドルビーデジタル
【字幕】
＜4K UHD＞
（1）日本語（2）バリアフリー日本語
＜ブルーレイ＞
（1）日本語（2）日本語（英語吹替用）（3）英語（4）バリアフリー日本語
【画面サイズ】
＜4K UHD＞
16:9/ワイドスクリーン 3840×2160p
＜ブルーレイ＞
16:9/ワイドスクリーン 1920×1080p
【映像特典（ブルーレイに収録）】
・「もののけ姫」4KデジタルリマスターIMAXプレミア試写会舞台挨拶（約26分）
・予告編集（約4分）
・告知映像 (4KデジタルリマスターIMAX上映)
・予告編 (4KデジタルリマスターIMAX上映)
・予告編 (4Kデジタルリマスター拡大上映)
※データは変更になる場合がございます。
「もののけ姫」【STORY】
かつて この国で神獣シシ神の首をめぐる人間ともののけの戦いがあった。惨劇の中で出会うアシタカと少女サン。サンは人間の子でありながら深い森に棲む獣に育てられた「もののけ姫」だった。生きろ。
【STAFF】
原作・脚本・監督：宮粼 駿
プロデューサー：鈴木 敏夫
作画監督：安藤 雅司、高坂 希太郎、近藤 喜文
美術監督：山本 二三、田中 直哉、武重 洋二、黒田 聡、男鹿 和雄
色彩設計：保田 道世
音楽：久石 譲
主題歌：「もののけ姫」
作詞：宮粼 駿 作曲・編曲：久石 譲
唄：米良 美一（徳間ジャパンコミュニケーションズ）
制作：スタジオジブリ
※敬称略
【CAST】
アシタカ：松田 洋治
サン：石田 ゆり子
エボシ御前：田中 裕子
ジコ坊：小林 薫
甲六：西村 雅彦
ゴンザ：上條 恒彦
トキ：島本 須美
山犬：渡辺 哲
タタリ神：佐藤 允
牛飼い：名古屋 章
モロの君：美輪 明宏
ヒイさま：森 光子
乙事主：森繁 久彌
※敬称略
(C)1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND