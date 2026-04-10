歌手の坂本冬美が、亡き恩師で作曲家の猪俣公章さん（享年５５）の命日となる６月１０日に、デビュー４０周年記念ベストアルバム「坂本冬美４０ｔｈベスト〜轍（わだち）〜」をリリースすることが１０日、発表された。

ベスト盤はデビューから４０年の軌跡を収めた２枚組みで、ディスク１は演歌、ディスク２はポップスで構成。坂本が演歌という伝統を守りながら、新しい音楽表現に挑み続けてきた全３２曲がラインアップされた。

坂本は「先生、『あばれ太鼓』でデビューして早いもので４０周年を迎えることができました。先生が旅立たれて３３年。『歌詞を大切に歌いなさい』という先生の教えを胸に、これまで様々な楽曲を歌って参りました」と回顧。「先生から頂いた楽曲が坂本冬美の大きな幹となり、これからもたくさんの枝葉を伸ばしながら、皆さまの心に届く歌を歌って参ります。先生、歌手・坂本冬美を見出し育てて頂きまして、改めて心より感謝申し上げます。どうか、これからも見守っていてください」とコメントを寄せた。

【ディスク１：演歌Ｓｉｄｅ】

１． あばれ太鼓

２． 祝い酒

３． 能登はいらんかいね

４． 火の国の女

５． 夜桜お七

６． 大志（こころざし）

７． 風に立つ

８． 凛として

９． ふたりの大漁節

１０． 羅生門

１１． 桜の如く

１２． 男の火祭り

１３． 北の海峡

１４． 俺でいいのか

１５． 酔中花

１６． 浪花魂

【ディスク２：ＰＯＰＳＳｉｄｅ】

１． 螢の提灯

２． 日々是好日

３． うりずんの頃

４． Ｏｈ，Ｍｙ Ｌｏｖｅ〜ラジオから愛のうた〜

５． 秋まつり、お月さま

６． アジアの海賊

７． また君に恋してる

８． ずっとあなたが好きでした

９． おかえりがおまもり

１０． 星に祈りを

１１． 人時（ひととき）

１２． こころが

１３． 花はただ咲く

１４． 片想いでいい

１５． ブッダのように私は死んだ

１６． ほろ酔い満月