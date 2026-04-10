お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（５０）が、６歳長女の小学校入学式を報告。夫で元メジャーリーガーで野球解説者・マック鈴木氏（５０）との家族ショットを公開した。

１０日までにブログを更新し、「こうめちゃん 入学式」と夫婦で出席した様子をアップ。小原は真っ白なセットアップ、マック氏はピンクのネクタイと黒のスーツを着用し、ピンクのワンピースを着た長女と記念撮影した。

１１歳の長男・誠希千くんは６年生として一足先に登校し、９歳次男・誠八くんは祖母と留守番だったという。続くブログでは「ついこないだまで年長さんだった」と振り返り、「みなさんがめちゃめちゃ可愛くて きゅんきゅんきゅん」「もちのろん我が子は格別可愛くて幸せな時間でした！」と母としての喜びを記述。「赤ちゃんはあっという間に小学生になります」としみじみ。

長女は教室で「緊張していました」という。「すずき こうめ」と書かれた机で少し緊張した表情を見せる長女の姿や、ピンクのワンピースにおそろいのジャケットを羽織ったコーディネートなども披露した。

その後、母娘で喫茶店に立ち寄り、「おなか減ったーー！」と食事を楽しんだという。“よく泣く人”だという小原だが「今日は朝からバッタバタで小学校についてからも気持ち そわそわして そして可愛さにルンルンして感傷的になる暇ありませんでした！」と振り返り、「母めずらしく泣きませんでした！」と明かしていた。

この投稿にファンは「ご両親、こうめちゃんお写真とても素敵」「マックさんのスーツ姿は安定的にかっこいい」「まあこさんも素敵」「綺麗なお母様」「正子さん、すっごい素敵」「こうめ姫ピンク色お似合い」「ワンピース姿も可愛いけど、ジャケットを着ると、よりフェミニン一年生もになりますね」（原文ママ）とホッコリした。

小原は２０１４年５月にマック氏と結婚。１５年３月に長男、１６年１１月に次男、１９年８月に第３子の長女が誕生した。