宮野真守、神宮で始球式登板へ 『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念ナイター開催
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の公開を記念し、4月18日と19日の2日間、明治神宮野球場でスペシャルナイターの開催が決定した。あわせて18日には、マリオ役の声優・宮野真守が始球式に登板することも発表された。
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当日は、宮野がマウンドに立つほか、マリオとルイージも球場に登場し、試合を盛り上げる予定。マリオとルイージは19日も球場に駆け付ける。人気キャラクターとともに楽しめる特別イベントとして注目を集めそうだ。
詳細は、明治神宮野球場公式ホームページまたは、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公式ホームページで確認できる。
本作は、世界的ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ最新作。「スーパーマリオ」シリーズの世界観をベースにしたアニメーション映画で、イルミネーションと任天堂が共同で制作を手がけている。
すでに北米では公開されており、4月1日の公開初日には水曜日として史上最高となる興行収入約3400万ドルを記録。さらに公開5日間で約1億9000万ドルを記録し、週末興行ランキングで首位を獲得した。世界各国で大ヒットを記録しており、全世界の累計成績は約3億7000万ドルを突破。早くも“マリオ旋風”を巻き起こしている。
物語は、キノコ王国で活躍する双子の配管工マリオとルイージが、新たな仲間ヨッシーと出会い、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに宇宙へと旅立つ冒険を描く。クッパJr.の野望を阻止するため、ロゼッタを守る壮大なミッションに挑む。
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当日は、宮野がマウンドに立つほか、マリオとルイージも球場に登場し、試合を盛り上げる予定。マリオとルイージは19日も球場に駆け付ける。人気キャラクターとともに楽しめる特別イベントとして注目を集めそうだ。
本作は、世界的ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ最新作。「スーパーマリオ」シリーズの世界観をベースにしたアニメーション映画で、イルミネーションと任天堂が共同で制作を手がけている。
すでに北米では公開されており、4月1日の公開初日には水曜日として史上最高となる興行収入約3400万ドルを記録。さらに公開5日間で約1億9000万ドルを記録し、週末興行ランキングで首位を獲得した。世界各国で大ヒットを記録しており、全世界の累計成績は約3億7000万ドルを突破。早くも“マリオ旋風”を巻き起こしている。
物語は、キノコ王国で活躍する双子の配管工マリオとルイージが、新たな仲間ヨッシーと出会い、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに宇宙へと旅立つ冒険を描く。クッパJr.の野望を阻止するため、ロゼッタを守る壮大なミッションに挑む。
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