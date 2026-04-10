『時すでにおスシ!?』沼田大役に平井まさあき キャラクター紹介（7）
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、平井まさあき（男性ブランコ）が演じる沼田大を紹介する。
【写真多数】豪華11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
平井まさあき（男性ブランコ）が演じる沼田大は、スーパーの鮮魚担当として働くベテラン社員。3人の子どもを育てるパパで、みなととは同じ親目線で話し合えるおしゃべり仲間でもある。みなとが第二の人生を考えるようになったのは沼田の一言がきっかけ。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
平井まさあき（男性ブランコ）が演じる沼田大は、スーパーの鮮魚担当として働くベテラン社員。3人の子どもを育てるパパで、みなととは同じ親目線で話し合えるおしゃべり仲間でもある。みなとが第二の人生を考えるようになったのは沼田の一言がきっかけ。