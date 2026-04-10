中村倫也×神木隆之介『君のクイズ』“0文字解答”の謎に迫る場面写真20点解禁
作家・小川哲の同名小説を実写映画化した『君のクイズ』（5月15日公開）の場面写真20点が解禁された。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。
【動画】映画『君のクイズ』本予告映像
主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在として強烈な印象を残す。
監督は、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズなどで知られる吉野耕平。クイズプレイヤーの思考の迷宮を、VFXを駆使して映像化する。
解禁された場面写真では、三島と本庄が対峙する緊迫の瞬間や、クイズプレイヤーの思考が可視化された独特のビジュアル、鋭い視線を交わすプレイヤーたちの姿などが切り取られている。
さらに、三島が坂田に詰め寄る鬼気迫るシーンや登場人物それぞれの感情がにじむカットも。三島と元恋人・桐崎恵茉（堀田真由）との関係を示唆するカットも含まれ、クイズの裏にある人間ドラマにも注目が集まる。
さらに準決勝で敗退したクイズプレイヤー・富塚頼子（森川葵）、赤岩（水沢林太郎）、馬場（福澤重文）、椎名（吉住）や、番組MC（坂東工）の姿も映し出されており、三島とともに謎（クイズ）の核心へと迫っていく様子が垣間見える。
また三島を追う雑誌記者・片桐俊作（ユースケ・サンタマリア）と新人記者・田代由紀（白宮みずほ）、本庄の弟・本庄裕翔（大西利空）らの姿に加え、先日出演が解禁となった本作のクイズ監修・QuizKnockの伊沢拓司の姿も収められており、それぞれの思惑が交錯する中で、“答え”へと導かれていく展開を予感させる。
【動画】映画『君のクイズ』本予告映像
主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在として強烈な印象を残す。
解禁された場面写真では、三島と本庄が対峙する緊迫の瞬間や、クイズプレイヤーの思考が可視化された独特のビジュアル、鋭い視線を交わすプレイヤーたちの姿などが切り取られている。
さらに、三島が坂田に詰め寄る鬼気迫るシーンや登場人物それぞれの感情がにじむカットも。三島と元恋人・桐崎恵茉（堀田真由）との関係を示唆するカットも含まれ、クイズの裏にある人間ドラマにも注目が集まる。
さらに準決勝で敗退したクイズプレイヤー・富塚頼子（森川葵）、赤岩（水沢林太郎）、馬場（福澤重文）、椎名（吉住）や、番組MC（坂東工）の姿も映し出されており、三島とともに謎（クイズ）の核心へと迫っていく様子が垣間見える。
また三島を追う雑誌記者・片桐俊作（ユースケ・サンタマリア）と新人記者・田代由紀（白宮みずほ）、本庄の弟・本庄裕翔（大西利空）らの姿に加え、先日出演が解禁となった本作のクイズ監修・QuizKnockの伊沢拓司の姿も収められており、それぞれの思惑が交錯する中で、“答え”へと導かれていく展開を予感させる。