「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月9日の第1試合で赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が、昨年の涙を振り払うかのような、強烈かつ繊細な倍満を炸裂させた。

【映像】渡辺太、強気リーチで一発倍満ツモ！な瞬間

場面は東2局。渡辺は東1局で満貫をアガり、3万4000点持ちのトップ目と絶好のスタートを切っていた。続くこの局、配牌には赤5索と赤五万が1枚ずつあり、さらにドラの白が1枚。4巡目にその白を重ねると、7巡目には自風の西も対子にし、満貫・跳満が現実的に見える大チャンス手を育てる。

均衡を破ったのはKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）。13巡目に平和確定の三・六万待ちで先制リーチを放つ。しかし、渡辺も同巡に6索を引いてテンパイ。役牌である白と西のシャンポン待ちとなり、ダマテンでも出アガリ満貫、ドラの白なら跳満という特大の勝負手が入った。

ここで渡辺は、守ることなく果敢にリーチを宣言。白はBEAST X・下石戟（協会）が対子で固めていたため、アガリ牌は山に1枚だけの西のみという薄い状況だったが、渡辺はこれを一発で手繰り寄せた。リーチ・一発・ツモ・西・赤2・ドラ2。衝撃の倍満1万6000点（＋供託1000点）が卓上に突き刺さった。

この完璧な踏み込みに、実況の日吉辰哉（連盟）は「ナイスリーチですね！」「強い！」と大絶賛。昨年のポストシーズンで不調に喘ぎ、閉会式で涙を流した姿はもうそこにはなかった。

試合後のインタビューでは「今年は自分が活躍して、ファイナルに進んで優勝したい」と決意を語った渡辺。雪辱に燃えるドクター雀士が、チームの初戦を最高のトップで飾り、悲願の戴冠へ向けて力強い一歩を踏み出した。

ファンからは「すごいの来たな」「うおー」「太絶好調」「つえーなぁ」「きっちり倍満」と、その圧倒的な実力に脱帽するコメントが相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

