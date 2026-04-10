NMB48を昨年9月に卒業した元メンバー芳野心咲（18）が10日までにインスタグラムを更新。中央大に入学したことを報告した。

芳野は「【ご報告】中央大学に入学させていただきました」と、入学式の写真をアップ。「新しい道を進み始めて早半年、皆さんが盛大に送り出してくださったおかげで、無事に大学に合格をすることが出来ました」と感謝するとともに、「愛知から大阪まで通い続けた5年間は両立が上手くいかなくて気持ちばかりが先走ってしまい、不安になることが多い日々でした。しかし、どんな時でも応援してくださっている皆さん、家族、友達のサポートのおかげで無事に高校を卒業、そして悔いなくNMB48も卒業することが出来ました」と振り返った。

「私自身、NMB48加入までは大きい挫折を経験したことがなかったです。しかし、この受験期間やNMB48での活動期間を通して何度も挫折を経験しました」と芳野。それでも「この経験が自分が成長するきっかけを作ってくれたと思えるようになり、本当に自分自身の環境に感謝をしています」と思いをつづり、「今までとは違った形にはなりますが、これからは勉強にも力を入れながら、国内はもちろん海外でも活躍ができるような人になれるように頑張ろう思っていますので、これからも応援していただけると嬉しいです」と呼びかけた。