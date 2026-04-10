【相性ランキング】出会いの季節！2026年4月に相性がいい組み合わせは？

本来相性がいい人と悪い人がいますが、実は運気同様、相性も変化するのをご存知ですか？元来波長が合わない2人でも、時期によっては仲良くなれたりするのです。今回は3つのテーマ別に2026年4月に相性がいい組み合わせを紹介。出会いが増える春、人づきあいの参考にしてください。

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2026年4月に相性がいい組み合わせ

人との相性はずっと一定ではなく、運気と同じように変化するって知っていますか？今回は2026年4月に相性がいい12星座の組み合わせをテーマ別にご紹介します。

仕事で相性がいい組み合わせは？

1位…蟹座×蠍座

元々相性がいい組み合わせですが、2026年4月は仕事面でタッグを組むと好結果を出せそう。特に新しい業務や案件は、ぜひこのコンビで挑んで。

自分から見て相手が年下のときは、あなたがリード。逆に相手が年上なら、ある程度お任せしてしまうのが上手くやるコツです。

2位…射手座×双子座

アイディア豊富な射手座と双子座がコンビを組めば、無双状態。周りが驚くような企画やサービスを生み出したりして、周囲をアッと言わせられそうです。

ただし、どちらも少しルーズなところがあるので、時間と予算の管理だけはしっかり行うようにしてください。

3位…牡羊座×獅子座

運気が爆上がり中の牡羊座と、チャレンジの気運が高まっている獅子座。この2人が組めば、不可能を可能にすることも夢ではありません。

唯一の心配は、どちらも運が強すぎるところ。互いに譲らず、トラブルになる心配も。相手を尊重する気持ちを忘れないで。

恋愛面で盛り上がる組み合わせは？

1位…牡牛座×山羊座

ハートフルなラブストーリーが生まれそうなのは、牡牛座と山羊座。元来相性がいい2人ですから、出会ってすぐに意気投合して、そのまま自然な流れで交際がスタートする可能性も十分です。

片思い中の人やカップルの場合は、マメに連絡を取り合うことで絆がさらに深く。

2位…牡羊座×射手座

牡羊座と射手座は2位にランクイン。情熱的な2人にとって、この4月は忘れられない1カ月になるみたい。初めての場所やお店に出かけるのが、メモリアルなドラマを呼ぶカギに。

気を付けたいのは月末。売売り言葉に買い言葉で、まさかの事態に陥らないように注意してください。

3位…乙女座×魚座

几帳面でしっかり者が多い乙女座と、ゆるふわな不思議系キャラの魚座。本来水と油の相性と言われているけれど、この4月は話が別みたい。不思議と惹かれあい、気づいたときには恋に落ちているのがパターンかも。

つきあいが長い2人にも、劇的な変化が起きる予感。

最強の遊び仲間になれるのは？

1位…天秤座×水瓶座

ベストコンビは、同じ風のエレメントに所属している天秤座と水瓶座。どちらもフットワークが軽くて、面白そうなイベントや集まりがあれば、声を掛け合って速攻でジョイン！大いに盛り上がれます。

それぞれの友だちを巻き込んでのパーティや飲み会もジョイフル。

2位…山羊座×魚座

おうち時間の遊びで息がピッタリ合いそうなのは、山羊座と魚座。DIYやお菓子作りなどの情報交換をしたり、それぞれの家に泊まりに行っておしゃべりを楽しんだり…。

ただし、あまりベタベタしすぎると疲れてしまう心配も。程よい距離感を忘れないようにして。

3位…獅子座×双子座

向上心が高まり、いろいろやってみたくなる獅子座。レジャーのお供に最適なのは、好奇心旺盛でノリがいい双子座です。一緒に出掛けると、楽しさや感動が倍増すること間違いなし。

月末はお互い忙しくて遊んでいる場合ではなくなるかも。楽しい企画は早めに実行を。