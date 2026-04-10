【相性ランキング】出会いの季節！2026年4月に相性がいい組み合わせは？
2026年4月に相性がいい組み合わせ
人との相性はずっと一定ではなく、運気と同じように変化するって知っていますか？今回は2026年4月に相性がいい12星座の組み合わせをテーマ別にご紹介します。
仕事で相性がいい組み合わせは？
1位…蟹座×蠍座
元々相性がいい組み合わせですが、2026年4月は仕事面でタッグを組むと好結果を出せそう。特に新しい業務や案件は、ぜひこのコンビで挑んで。
自分から見て相手が年下のときは、あなたがリード。逆に相手が年上なら、ある程度お任せしてしまうのが上手くやるコツです。
2位…射手座×双子座
アイディア豊富な射手座と双子座がコンビを組めば、無双状態。周りが驚くような企画やサービスを生み出したりして、周囲をアッと言わせられそうです。
ただし、どちらも少しルーズなところがあるので、時間と予算の管理だけはしっかり行うようにしてください。
3位…牡羊座×獅子座
運気が爆上がり中の牡羊座と、チャレンジの気運が高まっている獅子座。この2人が組めば、不可能を可能にすることも夢ではありません。
唯一の心配は、どちらも運が強すぎるところ。互いに譲らず、トラブルになる心配も。相手を尊重する気持ちを忘れないで。
恋愛面で盛り上がる組み合わせは？
1位…牡牛座×山羊座
ハートフルなラブストーリーが生まれそうなのは、牡牛座と山羊座。元来相性がいい2人ですから、出会ってすぐに意気投合して、そのまま自然な流れで交際がスタートする可能性も十分です。
片思い中の人やカップルの場合は、マメに連絡を取り合うことで絆がさらに深く。
2位…牡羊座×射手座
牡羊座と射手座は2位にランクイン。情熱的な2人にとって、この4月は忘れられない1カ月になるみたい。初めての場所やお店に出かけるのが、メモリアルなドラマを呼ぶカギに。
気を付けたいのは月末。売売り言葉に買い言葉で、まさかの事態に陥らないように注意してください。
3位…乙女座×魚座
几帳面でしっかり者が多い乙女座と、ゆるふわな不思議系キャラの魚座。本来水と油の相性と言われているけれど、この4月は話が別みたい。不思議と惹かれあい、気づいたときには恋に落ちているのがパターンかも。
つきあいが長い2人にも、劇的な変化が起きる予感。
最強の遊び仲間になれるのは？
1位…天秤座×水瓶座
ベストコンビは、同じ風のエレメントに所属している天秤座と水瓶座。どちらもフットワークが軽くて、面白そうなイベントや集まりがあれば、声を掛け合って速攻でジョイン！大いに盛り上がれます。
それぞれの友だちを巻き込んでのパーティや飲み会もジョイフル。
2位…山羊座×魚座
おうち時間の遊びで息がピッタリ合いそうなのは、山羊座と魚座。DIYやお菓子作りなどの情報交換をしたり、それぞれの家に泊まりに行っておしゃべりを楽しんだり…。
ただし、あまりベタベタしすぎると疲れてしまう心配も。程よい距離感を忘れないようにして。
3位…獅子座×双子座
向上心が高まり、いろいろやってみたくなる獅子座。レジャーのお供に最適なのは、好奇心旺盛でノリがいい双子座です。一緒に出掛けると、楽しさや感動が倍増すること間違いなし。
月末はお互い忙しくて遊んでいる場合ではなくなるかも。楽しい企画は早めに実行を。