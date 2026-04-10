考えたな〜！「臨場感が凄い…」ありそうでなかった100均ディスプレイグッズ

セリアで見つけた『水面スタンド』は、波紋デザインでフィギュアやアクリルスタンドを、まるで水上や水中にいるかのように演出できる新感覚のディスプレイグッズ。SNS映えやコレクション展示にぴったりの、ありそうでなかったアイデア商品です。推し活民やミニチュア好きにもおすすめ！詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：水面スタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6.2×6.6×1.8cm

アクリルスタンド差し込み口サイズ（約）：2.8mm×21mm

カード差し込み口サイズ（約）：2mm×50mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4977498288653

ありそうでなかった！セリアのディスプレイグッズが面白いんです

セリアで見つけた『水面スタンド』は、よく考えたな〜！と思わず感心してしまうディスプレイグッズ。

手持ちのフィギュアやアクリルスタンドを置くだけで、まるで水面や水中にいるような臨場感を演出できるアイデア商品なんです。

スタンドのデザインは波紋を模した水面のよう。シンプルながらも立体感のある形状で、置いたアイテムを引き立てます。

中央にはスリットがあり、カードやアクリルスタンドをしっかり固定。

しかもこのスリットは端まで開いているので、スタンドの幅を超える大きなアイテムでも工夫次第で飾れるのがうれしいポイントです。早速使っていきましょう！

臨場感がスゴイ！セリアの『水面スタンド』

フィギュアを置いてみるとこんな感じ。推しのキャラクターが水辺や水中にいるようなシチュエーションで飾れて、写真映えも抜群です。

平凡な台座とは一味違う演出が楽しめるうえ、コレクションやディスプレイの整理にもぴったりです。

カードも飾ってみました。しっかり支えてくれるのがGOOD。アクリルスタンドなら、ツメ幅約19mmまでのものが推奨されています。

ディスプレイの幅をぐっと広げてくれる優秀アイテムなので、推し活民にはもちろん、ミニチュア好きの方にもぜひチェックしてほしい逸品です。

今回はセリアの『水面スタンド』をご紹介しました。

いつものコレクションを、まるで物語のワンシーンのように飾れる商品。気になった方はセリアでチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。