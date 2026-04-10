◇ア・リーグ ホワイトソックス─ロイヤルズ（2026年4月9日 カンザスシティ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。4回の第2打席で四球を選び、先制点の起点となった。

初回の第1打席は四球を選んで出塁すると、4回、先頭で迎えた第2打席でも選球眼の良さを披露。相手先発・ルーゴの初球、内角低めのカーブを球審はストライクとコールしたが、村上はすかさず自動投球判定（ABS）チャレンジを要求した。

ABSにより、ストライクがボールに変更となり、その後もボールを見極めストレートの四球で2打席続けて出塁した。次打者・バルガスは中飛に倒れたが、1死一塁から4番・モンゴメリーの打球が右翼手の横を抜けると、村上は一塁から激走。最後はホームにヘッドスライディングで突っ込み、先制点を奪った。

前日8日（同9日）のオリオールズ戦は休養明けで2試合ぶりに先発出場し、4打数1安打だった。メジャー1年目はここまで12試合で打率・205、4本塁打、7打点を記録している。