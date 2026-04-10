「君はすべてを勝ち取り、伝説として去っていく」今季限りでリバプールを退団するロバートソンへ、９シーズン共闘した大エースがメッセージ「きっとまた会えるはずだ」
リバプールは現地４月９日、アンドリュー・ロバートソンが今季限りで退団すると発表した。
32歳のDFは2017年夏にハルからリバプールに赴き、ここまで公式戦373試合に出場し、13ゴール・69アシストを記録。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、さらにクラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、コミュニティシールドなど数多くのタイトル獲得に貢献するなど、クラブの黄金期を支えてきた。
退団が発表された当日、同じく17年夏にローマから加入し、今季限りでのリバプール退団が決まっているモハメド・サラーが自身のインスタグラムを更新。ロバートソンとの思い出が詰まった７枚の写真とともに、９シーズンにわたって共闘した盟友へメッセージを綴った。
「僕たちの絆がどれほど強かったか一目で分かるこれらの写真を見れば、君が去ることについて何も言わなくてもいいような気さえする。君のチームメイト、そして友人になれたことを光栄に思う。君はすべてを勝ち取り、伝説として去っていく。きっとまた会えるはずだ」
クラブの大エースが贈った言葉は、ともに戦ってきた両者の深い関係性を物語るものだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】サラーが公開したロバートソンとの思い出ショット
32歳のDFは2017年夏にハルからリバプールに赴き、ここまで公式戦373試合に出場し、13ゴール・69アシストを記録。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、さらにクラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、コミュニティシールドなど数多くのタイトル獲得に貢献するなど、クラブの黄金期を支えてきた。
「僕たちの絆がどれほど強かったか一目で分かるこれらの写真を見れば、君が去ることについて何も言わなくてもいいような気さえする。君のチームメイト、そして友人になれたことを光栄に思う。君はすべてを勝ち取り、伝説として去っていく。きっとまた会えるはずだ」
クラブの大エースが贈った言葉は、ともに戦ってきた両者の深い関係性を物語るものだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】サラーが公開したロバートソンとの思い出ショット