「君はすべてを勝ち取り、伝説として去っていく」今季限りでリバプールを退団するロバートソンへ、９シーズン共闘した大エースがメッセージ「きっとまた会えるはずだ」

「君はすべてを勝ち取り、伝説として去っていく」今季限りでリバプールを退団するロバートソンへ、９シーズン共闘した大エースがメッセージ「きっとまた会えるはずだ」