太陽が昇り始め、海沿いの山を赤く染めていきます。

海岸線に延びる線路を１両のディーゼルカーが通過した瞬間、車体が黄金色に輝きました。

今回は宮崎、鹿児島両県を走るＪＲ日南線です。南宮崎駅（宮崎市）を起点とし、志布志駅（鹿児島県志布志市）まで総延長８８.９キロ。ルーツは古く、１９１３年（大正２年）８月に開通した飫（お）肥（び）―油津駅間の宮崎県営鉄道飫肥線と、同年１０月の赤江（現・南宮崎）―内海駅間の宮崎軽便鉄道にまでさかのぼります。その後、当時の国鉄が路線の買収や延伸などを行い、６３年（昭和３８年）５月、現在の路線の形となりました。

日南線は海が一望できる区間や山あいを縫うように走る区間など、変化に富んだ風景が特徴です。内海駅付近では「鬼の洗濯板」と呼ばれる波状の奇岩が広がる海岸線を見渡すことができます。約７００万年前の地層が隆起し、波で少しずつ削られてできたもので、国の天然記念物に指定されています。

今回の撮影地は日南線のほぼ中間地点にあたる油津駅（宮崎県日南市）付近です。巨大クルーズ船も寄港する油津港の港外に位置する猪（い）崎（ざき）鼻（ばな）と呼ばれる小さな岬からカメラを構えました。

同線の主力は国鉄時代に製造されたキハ４０形と呼ばれる車両です。ＪＲ九州では白に青い帯が一本施された塗装が主流ですが、２０２４年７月、国鉄時代の「首都圏色」と呼ばれる朱色の車両が１両のみ復刻されました。今回は運良くこの車両が来てくれたので、まさに昭和時代のような鉄道風景が再現されました。

油津以南の区間は、利用客の減少から存続を含めたあり方が検討されています。美しくも懐かしい沿線の景観を、目に焼き付けました。（東京写真部 鈴木毅彦）

※鉄道写真撮影の際のお願いです。マナーを守って安全に撮影しましょう。