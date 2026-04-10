カードって難しい？解釈はあなたが自由に決めて良い！【指導霊さんオラクルカード】

カードって難しそう…？と思っているあなたへ

カードの解釈に「正解」はありません。

どうしても、学校のテストのようにひとつの答えを求めてしまいがちですが、カードはあなたの人生を占うツールです。もちろんカードを製作する際には、１枚１枚に大切な想いや重要な意味合いを込めています。もっちー自身もそうですし、おそらくほかの製作者さんたちもそうでしょう。だけど、そのメッセージを実際にどのように受け止めてどのように実生活に落とし込むかは、カードを受け取った人に委ねられます。だから、同じカードでも同じヒントでも、十人いれば十人、百人いれば百人、それぞれの受け取り方をして OK！

カードを引くときのマインドセット

実は、カード＝自分自「神」との対話でもあるんですね。対話のテーマは、自分の人生。それも、何も決まっていなければ、誰も知らない未来のことです。だから「正解」を求めて視野を狭めるのはもったいない！！！

もっちーは「私の人生を占うものだから、必ず最幸ルートが出るはず」という前提でカードを引くことと、カードをめくった瞬間に感じたこと、思ったことはすべて採用することを決めているよ。

「わからない」ならわからないままで今はOK

例えばカードを引いて「よくわからない」と思ったのなら、「よくわからない」と感じた自分を認めてね。不安や厳しい感じやトラブルの予兆を感じたときも、「悪い結果になるならこの選択肢は避けよう」とか、その場でどうするかを決めないこと。あるいは「トラブルが起こりそうだけどワクワクする…でも、そういうのはよくないかも」とか、わき起こった自然な感情に蓋をしない。とにかく、自分と向き合うことに意味があるよ。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。