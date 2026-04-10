ドル円理論価格　1ドル＝158.60円（前日比-0.13円）

割高ゾーン：159.40より上
現値：159.18
割安ゾーン：157.80より下

過去5営業日の理論価格
2026/04/09　158.72
2026/04/08　159.00
2026/04/07　159.60
2026/04/06　159.19
2026/04/03　158.77

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。