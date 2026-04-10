和歌山支局長 辻阪光平

ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の人気を受け、秀吉の命で弟・秀長が築いた和歌山城（和歌山市）が、春の観光スポットとして静かに話題を呼んでいる。

魚だけでなく「和歌山の食材を端から端まで」

桜に囲まれた城の南東へ、「田舎茶屋 や万志多（ました）」を訪ねた。２００９年の開店以来、季節の地魚や野菜、地酒にこだわる名店だ。注文したのは平日昼限定１０食の「松花堂弁当」（３０００円）。旬のお造りに焼き魚、天ぷら、炊き合わせや香の物などが彩り鮮やかに盛りつけられ、すぐ売り切れることもあるという。

この日の造りはカツオとアオリイカ。紀南の沖合では、３〜５月がひき縄漁「ケンケン漁」の最盛期だ。漁船を走らせながら、黒潮を北上する初ガツオを擬餌針で狙う。活（い）け締めして水揚げするため、鮮度と味が良い。

しょうゆを少しつけていただく。あっさりした味わいで、イカとともにもちもちの食感がたまらない。エビの天ぷらは衣がサクサク。焼き魚のサワラ、次はカブの酢の物と一口ごとに味が変わり、箸が止まらない。みそ汁とご飯はおかわり無料だ。

店主の山下正春さん（５６）は、父親が営む和食処（どころ）を手伝いながら、京料理が得意な板前の下で腕を磨いた。「今の時期ならタチウオやイカ、ヒラメにマグロ。漁師から直接買い付けるほか、熊野牛やタケノコ、果物など、和歌山の端から端まで食材を集めています」と胸を張る。

こちらもオススメ…総本家駿河屋善右衛門の羊羹

店を出て、今度は城の北側へ。老舗和菓子店の「総本家駿河屋善右衛門」は創業５６０余年。蒸し羊羹（ようかん）は秀吉の茶会の引き出物に用いられたそうだ。贈答用のネット通販もあるが、店頭では一口サイズの羊羹「美似芭里絵（みにばりえ）」（２３８円）が１品から買える。上品な甘さで城下の散策のお供にうってつけだ。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

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国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

田舎茶屋 や万志多

和歌山市岡山丁５８

午前１１時〜午後２時半（ラストオーダー午後２時）、午後５時半〜１０時（同午後９時）。月曜定休

総本家駿河屋善右衛門 駿河町本舗

和歌山市駿河町１２

午前９時〜午後６時。臨時休業あり。詳しくはホームページで