コメンテーターの「わかしん。」こと若新雄純（わかしん・ゆうじゅん）氏が10日までに自身のXを更新。9日放送のABEMA「ABEMAプライム」で番組復帰を報告した。

若新氏は24年1月、当時未成年の16歳高校生との交際を認め謝罪していた。その後、メディア出演はなくなり、活動休止状態となっていた。また、慶大特任准教授も辞していた。

自身のXを通じ「4月9日、2年3ヶ月ぶりにアベマプライムに出演しました。機会をつくってくださった皆さま、ありがとうございました」と書き出し、番組スタジオでの写真を公開。

「2年ちょっと、家族に支えてもらい、パートナー・子どもと向き合い、時間を過ごしてきました。その間、自分の浅ましさや恥ずかしい人間性・人格について考える時間がたっぷりあり、本当に大切なことと、そうでないこと、そして自分勝手の限度など、頭を冷やして考え、少しは整理できたと思います」とつづり、今までの期間を振り返った。

「その上でやっぱり僕は、こうしてメディアに出て、たくさんの人に見られて、『自分は何か特別な存在なんだ』と勘違いできる環境がないと、自分らしく生きていけない非常に残念なもろい人間だということがよく分かりました」とした上で「そのことを、番組の偉い方にお伝えしたところ、それならもう少し気が済むまで生き恥をかいてください』という温かいお言葉をいただき、出演させていただきました」とつづった。

若新氏は福井県福井市生まれで、県立宮城大卒業。慶大大学院修士課程で産業・組織心理学やコミュニケーション論を学び、14年4月から慶大大学院政策・メディア研究科で特任助教、2016年4月から特任講師、2017年4月から特任准教授。コメンテーターとしてはTBS「サンデー・ジャポン」などに出演していた。