気になるガソリン価格と石油備蓄量。石油情報センターによると、国の石油備蓄量は今月６日時点で２３０日分だということです。

【写真を見る】最新の日本の石油備蓄量は230日分 ガソリン価格は補助金の効果で170円前後で今後も推移

内訳は、国家備蓄が１４３日分、民間備蓄８１日分、産油国共同備蓄が６日分、合計で２３０日分となっています。

なお、高市総理は１０日、中東情勢を受けた原油の安定供給に対応するため、石油の国家備蓄を5月上旬以降、およそ20日分、追加で放出すると表明しました。

■山形県の最新ガソリン価格

山形県内最新のレギュラーガソリンの価格は１７０円となっていて、先週より６０銭値下がりしました。政府の補助金が出されるようになってから３週連続の値下がりです。

資源エネルギー庁によりますと、今月６日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１７０円でした。前の週より６０銭値下がりし、３週連続の下落です。

■ハイオク、軽油、灯油の価格は

ハイオクは１８０円８０銭で、７０銭の値下がり。軽油は１６０円５０銭で、３０銭の値上がりとなっています。１８リットルあたりの灯油の店頭価格は２３８２円で２５円の値下がりです。

ガソリン価格を抑制するために政府は先月１９日から石油元売り会社に補助金を出していますが、その効果でガソリン価格は下落しています。

価格は政府が目標としてきた「１７０円程度」にほぼ到達していることなどから、今後もガソリン価格は、このまま１７０円前後で推移する見通しです。