10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比14.2％増の745億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.1％増の588億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> 、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> など7銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.98％高、ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド <1349> が4.47％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が4.46％高、上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> が4.01％高、ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2527> が3.68％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> は7.15％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.57％安と大幅に下落している。



日経平均株価が652円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金383億2900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金252億9300万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が51億100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が40億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が29億4300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億6700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億400万円の売買代金となっている。



株探ニュース