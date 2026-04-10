―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3391> ツルハＨＤ 　　東Ｐ 　 -10.30 　　4/ 9　本決算　　　 55.50
<8267> イオン 　　　　東Ｐ 　 -10.25 　　4/ 9　本決算　　　 19.33
<2809> キユーピー 　　東Ｐ　　 -5.52 　　4/ 9　　　1Q　　　 33.15
<4763> Ｃ＆Ｒ 　　　　東Ｐ　　 -5.43 　　4/ 9　本決算　　　　7.27
<3382> セブン＆アイ 　東Ｐ　　 -4.84 　　4/ 9　本決算　　　 -2.76

<7649> スギＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.66 　　4/ 9　本決算　　　　9.86
<8125> ワキタ 　　　　東Ｐ　　 -3.65 　　4/ 9　本決算　　　　8.48
<8203> ＭｒＭａｘ 　　東Ｐ　　 -3.35 　　4/ 9　本決算　　　　4.47
<3093> トレファク 　　東Ｐ　　 -3.17 　　4/ 9　本決算　　　　4.16
<4343> イオンファン 　東Ｐ　　 -2.87 　　4/ 9　本決算　　　-14.38

<4432> ウイングアク 　東Ｐ　　 -1.80 　　4/ 9　本決算　　　　　－
<8194> ライフコーポ 　東Ｐ　　 -1.25 　　4/ 9　本決算　　　　3.44
<7513> コジマ 　　　　東Ｐ　　 -0.90 　　4/ 9　　上期　　　 14.37
<9861> 吉野家ＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.87 　　4/ 9　本決算　　　 -0.03

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース