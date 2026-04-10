決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … イオン、セブン＆アイ、ツルハＨＤ (4月9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ -10.30 4/ 9 本決算 55.50
<8267> イオン 東Ｐ -10.25 4/ 9 本決算 19.33
<2809> キユーピー 東Ｐ -5.52 4/ 9 1Q 33.15
<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ -5.43 4/ 9 本決算 7.27
<3382> セブン＆アイ 東Ｐ -4.84 4/ 9 本決算 -2.76
<7649> スギＨＤ 東Ｐ -3.66 4/ 9 本決算 9.86
<8125> ワキタ 東Ｐ -3.65 4/ 9 本決算 8.48
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ -3.35 4/ 9 本決算 4.47
<3093> トレファク 東Ｐ -3.17 4/ 9 本決算 4.16
<4343> イオンファン 東Ｐ -2.87 4/ 9 本決算 -14.38
<4432> ウイングアク 東Ｐ -1.80 4/ 9 本決算 －
<8194> ライフコーポ 東Ｐ -1.25 4/ 9 本決算 3.44
<7513> コジマ 東Ｐ -0.90 4/ 9 上期 14.37
<9861> 吉野家ＨＤ 東Ｐ -0.87 4/ 9 本決算 -0.03
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ -10.30 4/ 9 本決算 55.50
<8267> イオン 東Ｐ -10.25 4/ 9 本決算 19.33
<2809> キユーピー 東Ｐ -5.52 4/ 9 1Q 33.15
<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ -5.43 4/ 9 本決算 7.27
<3382> セブン＆アイ 東Ｐ -4.84 4/ 9 本決算 -2.76
<7649> スギＨＤ 東Ｐ -3.66 4/ 9 本決算 9.86
<8125> ワキタ 東Ｐ -3.65 4/ 9 本決算 8.48
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ -3.35 4/ 9 本決算 4.47
<3093> トレファク 東Ｐ -3.17 4/ 9 本決算 4.16
<4343> イオンファン 東Ｐ -2.87 4/ 9 本決算 -14.38
<4432> ウイングアク 東Ｐ -1.80 4/ 9 本決算 －
<8194> ライフコーポ 東Ｐ -1.25 4/ 9 本決算 3.44
<7513> コジマ 東Ｐ -0.90 4/ 9 上期 14.37
<9861> 吉野家ＨＤ 東Ｐ -0.87 4/ 9 本決算 -0.03
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース