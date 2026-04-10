―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6323> ローツェ 　　　東Ｐ 　 +20.00 　　4/ 9　本決算　　　 17.23
<9983> ファストリ 　　東Ｐ　　 +9.21 　　4/ 9　　上期　　　 17.89
<6814> 古野電 　　　　東Ｐ　　 +7.69 　　4/ 9　本決算　　　 -7.06
<8016> オンワード 　　東Ｐ　　 +3.17 　　4/ 9　本決算　　　 10.06
<9765> オオバ 　　　　東Ｐ　　 +1.88 　　4/ 9　　　3Q　　　 16.17

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース