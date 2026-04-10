「静岡釜揚桜えび缶詰」…豊かな香りと濃厚な甘さが口に広がる

静岡釜揚桜えび缶詰

駿河湾に春の訪れを告げるサクラエビを缶詰にした。

開けると、宝石にたとえられるように、鮮やかな桜色が目にまぶしい。口に入れると、豊かな香りと濃厚な甘さが口に広がる。

味付けは塩のみ、新鮮な味わいをそのまま缶に

国内で水揚げされるのは、静岡県の２漁港のみ。「新鮮な味を、そのまま届けたい」と静岡市清水区の山梨缶詰が開発し、２０２４年に商品化した。

釜揚げされたばかりの食感やうまみを缶詰に閉じ込めるため、様々な工夫が凝らされた。素材そのものを生かすため、味付けは塩のみ。ふんわりとした見た目を崩さないため、手で丁寧に詰め、殺菌工程でも加熱時間などを試行錯誤した。場所を選ばずに味わえ、サクラエビの可能性を広げる一品だ。

「静岡の漁港に旅行した気分に」

「山梨缶詰」研究開発部の加藤愛理さん

「静岡の漁港へ旅行に来た気分を味わえる商品です。そのまま食べてももちろんおいしいのですが、かき揚げやピザ、炊き込みごはんと、自分なりのアレンジを楽しむことができます」

お取り寄せ

３缶（税込み２６７８円、送料別）から受け付ける。注文はウェブサイトで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。