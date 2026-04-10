ブルージェイズ・岡本和真（29）が日本時間9日、本拠地ロジャーズセンター（トロント）でのドジャース戦に「5番・三塁」で出場。相手の先発の大谷に対し3打数無安打。七回2死満塁の好機では三塁ゴロに倒れて4打数無安打だった。守備では四回に悪送球で今季2個目の失策となった。

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ここまでヒメネスらと並びチームトップの2本塁打をマークし、開幕から6試合連続安打を放つなど、打撃はまずまずのスタートを切った。一方、守備では7日のドジャース戦で、開幕から打撃好調のパヘスの痛烈な当たり（打球速度約170キロ）が股の間を抜けるトンネル。開幕から10試合目で初失策を記録した。

岡本は巨人時代、ゴールデングラブ賞を三塁（2021、22年）と一塁（24年）で計3回受賞している。守備の評価も高かったが、ブルージェイズでもそのフィールディングに期待されている。

全試合、三塁でスタメン起用されている岡本は、不慣れなメジャーリーガーの打球に対処するため、各打者の打球傾向が記されたカードを手にポジショニングを確認しながら守備をこなしている。打者や状況に応じて臨機応変に守備位置を変えているものの時折、ダメ出しを食らうこともある。

岡本は同僚に恵まれ、ブ軍の遊撃を守るヒメネスはメジャーを代表する二遊間の名手。ガーディアンズ時代には3年連続（22〜24年）でア・リーグ二塁手部門のゴールドグラブ（GG）賞を受賞し、23年には両リーグで最も守備に優れた選手に贈られるプラチナ・GG賞に選ばれた。内野の司令塔的存在であるヒメネスから岡本は守備位置の修正を指摘されるなど、試合中にアドバイスを受けている。

さらに一塁のゲレロJrは22年にGG賞を受賞して以来、打撃だけでなく守備も安定。アスレチックスとの開幕戦では右翼側にそれた岡本の送球を体の柔軟さを生かし、懸命に足を伸ばして捕球した。

同僚内野手のフォローもあって、メジャー1年目から名手としての評価を得られるか。

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ところで、その岡本とWソックス村上はメジャー1年目の今季、どちらの方が好成績を収められそうか。専門家に話を聞くと、意外な分析結果が示された。

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