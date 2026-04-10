8日、わずか1安打で楽天に勝利したのが日本ハムだ。

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四回、新助っ人のカストロ（27=前ブルージェイズ傘下）が、楽天先発の古謝から左翼に一撃。今季から新設されたテラスに飛び込む決勝弾となった。

年俸1億2000万円で入団。2021年から23年まで、パイレーツとフィリーズで計194試合に出場し、メジャー通算22本塁打。さらには二遊間と三塁、中堅を守れるユーティリティー選手でもある。

もっとも、日本ハムではここまで打率.143、14打数2安打、2本塁打2打点。ヒットはソロ弾2発のみという、非常にとがった成績だ。

ユーティリティーは「実用」「有益」の意味。ポジションを問わない守備はともかく、バットでも“有益性”を発揮してくれれば、新庄監督も起用しやすいのだろうが……。

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日本ハムといえば、エース伊藤大海がWBCのベネズエラ戦で逆転３ランを被弾。これが決勝点となり、SNS上では誹謗中傷が噴出した。だが、現場からは「あれは伊藤の責任ではない。戦犯は侍ジャパンのベンチだ」との声が上がっている。いったいどういうことか。聞けば唖然とする、杜撰すぎるベンチワークの実態とは。

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