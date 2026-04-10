【経済ニュースの核心】

イラン情勢ドロ沼化で“庶民のインフラ”100円ショップも大ピンチ…大手4社もパニック買いを警戒

イスラエル・米国とイランが開戦する前に予約した人が多いと考えるが、JTBは「ゴールデンウイーク（GW:2026年4月25日〜5月7日）に1泊以上の旅行に出かける人」の旅行動向見通しを発表した。

GWの総旅行者数は2447万人（対前年101.9％）、総旅行消費額が1兆2876億円（同101.1％）だ。

HISのGW（4月24日〜5月6日）ツアー予約状況を見ると、人気出発日は海外、国内とも5月2日である。地域別では、安価な東アジア地域が最も人気が高く、全体に占める割合は41.2％となっている。

トランプ米大統領は3月31日、米国がイランとの戦争を2、3週間以内に終結させるとの見通しを示したが、こうした情報は海外の報道機関を介して、日本に入ってくる。欧米のフィルターがかかった情報である。国際情勢は、欧米メディアの報道の二番煎じばかりで、日本独自の調査報道は皆無に近く、日本の情報収集・取材力の貧弱さを海外にさらけ出している。

民間大手メディアの新聞社などの独自取材力は低下している。資金力が減少しつづけているからだ。25年10月時点の新聞総発行部数（日刊104紙）は2486万8122部で、前年比6.6％減と8年連続で減少率は5％を超えた。「オールドメディア化」と部数減が加速し、広告費も伸びない。海外に拠点を設け、人材を重層的に配置し、国際報道に資金使途どころではあるまい。

日本人の多くは、情報は「ただ（無料）」とスマートフォンを介した無料情報を毎日見ているようだ。真偽不明のフェイクニュースも氾濫し、山のような情報は、人の処理能力の限界を超えていよう。

「情報」と違って、旅行費用はケチらないようだが、日々の生活費は節約志向。100円ショップ、ディスカウントストア、リユースストアなどに向かおう。

シンクタンクによれば、中東情勢の緊迫化を受けて、ホルムズ海峡の本格的な閉鎖や近隣国の石油施設が破壊された場合、原油価格は1バレル=120ドル、さらに150ドルに到達する可能性があるという。仮に、原油価格が120ドルで定着した場合、ガソリン価格の上昇などを通じて、個人消費が下押しされ、日本の実質GDP成長率は低下。インフレ期待が高まり、市中金利も上昇、住宅など各種ローンの返済額も急増する。庶民の足は一段と100円ショップなどへ回流しよう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）