ウクライナ戦争が始まって北大西洋条約機構（NATO）に加盟したフィンランドが韓国のK9自走砲を追加で導入する。フィンランドはNATO加盟国のうち1340キロにのぼる最長の国境でロシアと接しているが、フィンランド軍の地上戦力の主軸としてK9を運用するという点で意味が大きい。

防衛事業庁と関連業界によると、9日（現地時間）、フィンランドのヘルシンキで大韓貿易投資振興公社（KOTRA）がフィンランド国防省と9400億ウォン（約5億4600万ユーロ、約1000億円）規模のK9自走砲2次輸出契約を締結した。KOTRAは韓国政府を代表する。2次契約の物量は112門という。

フィンランドは2017年に1次契約で96門のK9を導入し、実戦運用している。この日の2次契約で、フィンランドはトルコ・ポーランドに続いてK9を200門以上導入した3番目のNATO加盟国となった。

特に2022年2月にウクライナ戦争が始まると、フィンランドは長い中立外交慣行を破り、翌年4月にNATOに加盟した。国防力強化の流れも続いている。

現在、NATO内のK9導入国はトルコ・ポーランド・ノルウェー・エストニア・ルーマニア・フィンランドの計6カ国。欧州以外ではインド、オーストラリア、エジプトなど10カ国がK9を導入した。

防衛事業庁の関係者は「今回の2次契約は、フィンランド軍がK9自走砲を実際に数年間運用した結果として追加の契約を決めた」とし「酷寒や大雪など過酷な北欧地形でK9の機動性と火力が発揮されたため」と説明した。

製造企業のハンファ側によると、K9自走砲は155ミリの砲身を使用し、K307砲弾を通じて射程距離40キロの火力支援が可能だ。通常1分あたり6〜8発の射撃が可能で、急速発射時には15秒以内に砲弾3発を撃つことができる。

射撃直後に新しい射撃情報を受けて60秒以内に次の射撃ができる「迅速陣地変換（shoot−and−scoot）」機能がある。このため砂漠・雪原などでも機動性・生存性が優秀という評価だ。