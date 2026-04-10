5日に党大会を開き、2026年度の活動方針を決定した国民民主党。2026年度予算案に反対し、政権との距離が開いたことで、売りにしてきた政策実現の手法は「困難になった」と総括。地方を含め党勢拡大に軸足を置く方針を打ち出した。

ただ、その道筋は前途多難だ。

これまで国民民主は少数与党の政権に対し、予算案への賛成をちらつかせながら「年収の壁」引き上げを迫るなどして政策を実現してきたものの、2月の衆院選で自民党が圧勝すると、衆院で国民民主は「ただのイチ野党」に。参院では相変わらず与党は過半数を維持できていないものの、自民が予算成立のために頼ったのは日本保守党。かつての国民民主のポジションは百田尚樹氏と北村晴男氏に取って代わられた形だ。

「国民民主は、『これを実現してくれれば賛成する』と言っていても、いざ自民が条件をのむとゴールポストを動かしてくるので信用できない。参院では与党が過半数に達するまであと4議席。与党に協力的な無所属議員と合わせ、百田氏と北村氏の票さえあれば十分だった。国民民主の議席がなくても別に問題ない」（自民ベテラン）

国会の外に目を向けると、有権者の支持も頭打ちになっている。衆院選では公示前から1議席増にとどまり、東京都内で立候補し落選した国民民主候補も「都内で勢いがあった国民民主なら、新人で知名度がなくても比例復活の可能性があると思っていたが、思った以上に風が吹いていないのを感じた」と肩を落とす。

これまで国民民主と「近親憎悪」のような関係に陥ってきた立憲関係者からも「ブームで一時的に議席が増えたが、ブームで増えた支持者は、チームみらいのような新たな勢力がブームになると、すぐいなくなってしまう」と冷ややかな視線が浴びせられる現状だ。

「地方議員倍増」の目標も黄信号

それだけに、新たな活動方針で掲げた「2027年春の統一地方選までに地方議員を倍増させて700人」という目標にも黄信号がともる。

「支持率が低下し、国政での存在感も薄れ、新鮮味も失われた、ということでは、数ある小規模野党の1つになってしまい、倍増は容易ではありません。仮に地方議会で1、2議席増えたところで、大きな影響を及ぼすのは難しいですし、それが国政選挙にまで波及するのは時間がかかります」（全国紙政治部記者）

苦しい状況の国民民主党を率いる玉木雄一郎代表の任期は2026年9月末まで。現在のところ、次の代表選では玉木氏の再選が有力とみられているが、国会でも存在感を発揮できないまま玉木氏が再選すると、事態を打開できない行き詰まり感やマンネリ感もただよってしまう。

「これまでの代表選は、伊藤孝恵氏が出た2020年は『代表選を無投票にしないための出来レース』と言われていました。2023年に前原誠司氏が出たときは与党との連携のあり方が争点となり、一定の注目は集めました。ただ、今や前原氏も維新に移籍し、国民民主は玉木氏の一枚看板に頼っている面が強い。代表選に玉木氏以外が立候補したとしても、盛り上がりに欠けてしまうのは否めません」（全国紙政治部記者）

かねて「国民民主党を高く売りたい」と語ってきた玉木氏。「最大の売り時は、高市氏が総裁選に勝った後、少数与党で総理になれるかどうか…というときだったのに、売り時を見誤った」（自民関係者）ともささやかれるが、再び高く売れる日は来るのだろうか。

文/中村まほ 内外タイムス