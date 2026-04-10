神奈川県鎌倉市は、訪問型の通級指導教室で担当教師が移動する際に側車付き軽二輪車「トゥクトゥク」を活用する。

市教育委員会は今月３日、車両２台を無償貸与する「ｅＭｏＢｉ」（東京都中央区）と連携協定を締結した。

市は昨年度から、指導支援の専門性を持つ教師４人を大船中学校に配置し、他の市立中学８校も巡回する通級指導教室を始めた。ただ、学校には公用車はなく、多くの教材を抱えて公共交通機関で移動しなければならない課題があった。

今回、市内の２か所で電動トゥクトゥクのレンタル事業を展開している同社からの申し出で、無償貸与が決まった。同社によると、３人乗りの電動トゥクトゥクは、普通免許で運転が可能。最高速度は時速５０キロで、１回の充電で４５〜５０キロ程度走れるという。車両は前方に「トゥクトゥク先生」と書かれたステッカーを貼って運行する計画だ。

協定では、スタートアップ企業である同社が小中学生のキャリア教育に協力することなども盛り込まれた。市の高橋洋平教育長は「教師にとっては移動時間の短縮が見込まれ、教育指導に注力できるようになる」と期待。同社の石川達基社長は「我々の解決すべき課題があると聞いて提案した。地域に貢献していきたい」と話した。