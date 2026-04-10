³ùÅÄÂçÃÏ¤¬2ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¡ª¡¡¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¤Î5Âç¥ê¡¼¥°ÂÐ·è¤Ç3¥´¡¼¥ëÀè¾¡
¡¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¡¦½à¡¹·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÂè3¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÎECL¤Ç¡¢²¤½£5Âç¤Ë¥ê¡¼¥°¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò10°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥º¥ê¥Ë¥¹¥¡¦¥â¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡Ë¤ò2Àï¹ç·×3¡Ý1¤Ç·âÇË¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤ÏAEK¥é¥ë¥Ê¥«¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¤ò±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë2Àï¹ç·×2¡Ý1¤Ç²¼¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤â¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï15°Ì¤È¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤é¤º¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓÍ§´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤Î±äÄ¹Àï¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÆ®¤ÎËö¡¢2Àï¹ç·×5¡Ý4¤Ç¾¡Íø¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¡¢¥é¥³¥Õ¡¦¥Á¥§¥ó¥¹¥È¥Û¥Ð¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ò2Àï¹ç·×4¡Ý2¤ÇÇË¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢FA¥«¥Ã¥×¤âÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢AEK¥é¥ë¥Ê¥«¤È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï¡£¤½¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï21Ê¬¤Î¤³¤È¡£¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤ÎÃæ±ûÆÍÇË¤«¤é¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Ï¡¢GK¥À¥Ó¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯31Ê¬¤Ë¤Ï³ùÅÄ¤¬ÌöÆ°¡£Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥²¥µ¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¿¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î51Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥ÉÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥É¥É¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥Ó¥¢¥ó¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿Ä¾¸å¤Î52Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸Ô²¼¤òÄÌ¤¹°ì·â¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¡£°Ê¹ß¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Þ¥Æ¥¿¤é¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â90Ê¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿³ùÅÄ¤¬¤½¤Îµ»½Ñ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢±¦Â¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ3¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£³ùÅÄ¤Ï2ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3ÅÀÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ï16Æü¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¡3¡Ý0¡¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡24Ê¬¡¡¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¡ÊPK¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
2¡Ý0¡¡31Ê¬¡¡¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
3¡Ý0¡¡90Ê¬¡¡¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
¡¡¡ÈÂè3¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÎECL¤Ç¡¢²¤½£5Âç¤Ë¥ê¡¼¥°¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò10°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥º¥ê¥Ë¥¹¥¡¦¥â¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡Ë¤ò2Àï¹ç·×3¡Ý1¤Ç·âÇË¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤ÏAEK¥é¥ë¥Ê¥«¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¤ò±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë2Àï¹ç·×2¡Ý1¤Ç²¼¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢FA¥«¥Ã¥×¤âÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢AEK¥é¥ë¥Ê¥«¤È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï¡£¤½¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï21Ê¬¤Î¤³¤È¡£¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤ÎÃæ±ûÆÍÇË¤«¤é¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Ï¡¢GK¥À¥Ó¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯31Ê¬¤Ë¤Ï³ùÅÄ¤¬ÌöÆ°¡£Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥²¥µ¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¿¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î51Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥ÉÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥É¥É¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥Ó¥¢¥ó¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿Ä¾¸å¤Î52Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸Ô²¼¤òÄÌ¤¹°ì·â¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¡£°Ê¹ß¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Þ¥Æ¥¿¤é¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â90Ê¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿³ùÅÄ¤¬¤½¤Îµ»½Ñ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢±¦Â¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ3¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£³ùÅÄ¤Ï2ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3ÅÀÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ï16Æü¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¡3¡Ý0¡¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡24Ê¬¡¡¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¡ÊPK¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
2¡Ý0¡¡31Ê¬¡¡¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
3¡Ý0¡¡90Ê¬¡¡¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë