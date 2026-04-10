【ひらがなクイズ】アメリカの元大統領や体の部位に共通する「ひらがな2文字」は何？ 1分以内に挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、私たちの体の一部から、心の機微、そして歴史の教科書に登場するあの大物の名前まで、非常に振り幅の広い3つの言葉を用意しました。頭をフル回転させて、制限時間1分以内のクリアに挑戦してください！
つ□□
□□ん
□□でぃ
ヒント：手足と胴体が接している「根元」の部分や、悪い結果を恐れて心配すること、そしてアメリカ合衆国の第35代大統領を思い出してみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「けね」を入れると、次のようになります。
つけね（付け根）
けねん（懸念）
けねでぃ（ケネディ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は「体の部位」「熟語」「歴史的人物」という、全く異なる引き出しから言葉を引っ張り出す必要がありました。このように多角的な視点で語彙を検索する習慣を身につけると、脳のネットワークが強化され、日常のコミュニケーションでも「言葉の出やすさ」を実感できるようになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、私たちの体の一部から、心の機微、そして歴史の教科書に登場するあの大物の名前まで、非常に振り幅の広い3つの言葉を用意しました。頭をフル回転させて、制限時間1分以内のクリアに挑戦してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
つ□□
□□ん
□□でぃ
ヒント：手足と胴体が接している「根元」の部分や、悪い結果を恐れて心配すること、そしてアメリカ合衆国の第35代大統領を思い出してみてください。
↓
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正解：けね正解は「けね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けね」を入れると、次のようになります。
つけね（付け根）
けねん（懸念）
けねでぃ（ケネディ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は「体の部位」「熟語」「歴史的人物」という、全く異なる引き出しから言葉を引っ張り出す必要がありました。このように多角的な視点で語彙を検索する習慣を身につけると、脳のネットワークが強化され、日常のコミュニケーションでも「言葉の出やすさ」を実感できるようになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)