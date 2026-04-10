「こんなにオシャレになるなんて」人気芸人、23年前＆現在の比較ショット！ 「いい年の取り方してる」
お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さんは4月8日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・なすなかにしの23年前と現在の比較ショットを公開し、話題となっています。
【写真】なすなかにしの23年前＆現在の比較ショット
ファンからは「さすがに良すぎます…！」「いい年の取り方してる」「深みがコクが増してますね」「こんなにオシャレになるなんて」「加賀さんだから撮れた写真ですね」「初代の宣材写真なつかしー！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】なすなかにしの23年前＆現在の比較ショット
「さすがに良すぎます…！」加賀さんは「2003と2026のなすなかさん」とつづり、13枚の写真を投稿。1枚目に2003年と2026年の宣材写真の比較を載せています。同じポーズを再現したすてきな1枚です。「New宣材写真の撮影でYouTube呼んでもらってますぜひ！」とあるように、加賀さんは2026年の宣材写真の撮影を担当しました。
動画も同日公開なすなかにしの公式YouTubeチャンネル「なすなかの日常」は同日、動画を投稿。加賀さんがカメラマンを務めた宣材写真の撮影風景を公開しています。どのような雰囲気で撮影が行われたのか、気になった人は視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)