■全国天気（10日予報）

きょう（10日）は、低気圧が発達しながら日本海を北東に進み、南からの暖湿気が流れ込むでしょう。九州から北海道にかけての広範囲で雨が降り、西日本〜東海では、激しい雨、落雷、突風などに注意が必要です。なお、西日本・東日本の雨は、今夜には止むところが多い見込みです。一方、北日本では、日本海側を中心に夜も雨の降り続くところが多いでしょう。また、各地で南風が強まりそうです。

■全国気温（10日予想）

日中の気温は、南風の影響を受けて、雨でも平年を上回るところが多い見込みです。西日本では5月並みの気温のところが多く、湿気が多い状況で気温が上がり、ムシムシ感じるかもしれません。高松・松山・大分では夏日となる可能性があります。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 14℃（-2 4月下旬）

仙台 17℃（-3 4月下旬）

新潟 20℃（-1 5月上旬）

東京 19℃（-1 4月中旬）

名古屋 21℃（＋1 4月下旬）

大阪 24℃（＋5 5月上旬）

広島 23℃（＋7 5月上旬）

高松 25℃（＋8 5月中旬）

松山 25℃（＋4 5月下旬）

福岡 23℃（＋2 5月上旬）

大分 25℃（＋5 5月下旬）

■土曜の天気（11日）

土曜（11日）は、低気圧が北海道付近を通過するでしょう。北海道では雨や風が強まり、道北を中心に荒れた天気・大荒れのおそれがあり、状況により暴風警報も想定されます。土曜（11日）から日曜（12日）にかけて、最大瞬間風速が30メートルに達するところがありそうです。北陸では土曜朝も雨の残るところがあるでしょう。東北日本海側は土曜日中も雨のところがあるでしょう。一方、東北太平洋側・関東甲信・西日本の天気は回復に向かい、日中は青空が広がる見込みです。

■土曜は関東で夏日が続出（11日）

低気圧が持ち込む暖気の影響で、土曜の関東は夏日が続出するでしょう。7月並みの陽気のところもありそうです。関東内陸では最高気温が30℃近くまであがりそうです。4月中旬としては例が少ない高温となりそうで、急な暑さで体調を崩さないよう注意してください。

【11日の予想最高気温】

熊谷29℃（7月上旬）、宇都宮28℃（7月上旬）、前橋28℃（6月下旬）、水戸27℃（7月上旬）、東京27℃（6月下旬）、横浜27℃（6月下旬）

■日曜は広範囲で青空（12日）日曜（12日）は、移動性高気圧に覆われる九州・四国・本州の広範囲で晴れるでしょう。北海道は雲がとれにくく、西風が強い状況が続きそうです。日曜日中の気温は、全国的に平年より高く、東海・関東内陸などで夏日が出現しそうです。ちなみに、東京の日曜の最高気温は24℃（5月中旬）の予想です。