山形県上山市の山林で9日に発生した火災は、発生から2日目をむかえた10日も、ヘリによる空中消火と、地上からの消火活動が続けられています。

火災があったのは、上山市鶴脛町の「西山ふるさと公園」北東にある山林です。9日の正午すぎ「大量の煙が見える」などと消防に通報がありました。

9日午後の時点で、現場では下草や立ち木などおよそ8ヘクタールが焼け、山形県の消防防災ヘリ「もがみ」に加え、宮城県の消防防災ヘリも出動して空中消火にあたりましたが、鎮圧には至っていません。

10日も早朝から活動が再開されています。午前5時ごろに消防隊員が集まり消火活動を再開しました。空からは県の消防防災ヘリ「もがみ」が繰り返し散水を行っています。

地上では、車両が入れない急な斜面などもあるため、消防隊員らが水を入れた器具とスコップを使い消火活動を続けています。現場付近では一時、雨も降りましたが、現在も依然として炎が確認されています。

これまでのところ、この火災によるけが人や建物への被害は確認されていません。現場付近では「野焼きが行われていた」という情報もあるということですが、火災との関係はわかっていません。

※サムネはきのうの現場