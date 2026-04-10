Mリーグ参戦3年目にして初めて踏んだセミファイナルの舞台で見事に躍動した。BEAST X・中田花奈（連盟）が4月9日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。序盤の跳満ツモで築いたリードを見事に守り抜いた。

【映像】中田、初セミの舞台で躍動の一部始終「今期の覚醒はとんでもない」

元アイドル雀士がチームのエース級な活躍を見せている。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）、中田、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）の並びでスタート。東1局、浅井が先制リーチで仕掛けると、中田が追っかけリーチで応戦。すると、たろうから浅井の待ち牌・五万が放たれ、リーチ・タンヤオ・裏1の5200点（供託1000点）を加点し好スタートを切る。

東2局では、中田が一盃口・ドラ2の辺3索リーチ。これを一発で仕留め12000点を奪取、トップ目に浮上した。この頼もしい姿に熱血実況の日吉辰哉（連盟）は「今期の中田の覚醒はとんでもない」と称賛の声を送った。その後、大きな点数移動がないまま訪れた南2局2本場、中田が辺3筒でリーチ、そこにラス目に沈むたろうが追いつくが、直後に中田がツモり4000点（＋600点、供託3000点）を加点、中田が細かく点数を上積みする一方でたろうは厳しい展開が続いた。

オーラスも中田がたろうからアガリ対局終了。中田はセミファイナル初登板にしてうれしいトップを飾った。とはいえ中田はインタビューに応じると開口一番「結構ラッキーだったなっていう感じでした（笑）」といつも通り謙虚な姿勢。

チーム創設3年目で踏んだ未体験ゾーンでの戦い。その中でも堂々と立ち回った中田。最後に「レギュラーシーズンの最後の方、あんまり登板してなくて、久々の登板で緊張していたんですけど、気持ちよくトップが取れたので、このまま次の対局にも臨みたいと思います！」と力強く語った。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）4万200点/＋61.1

2着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）2万8300点/＋5.3

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）1万9300点/▲18.2

4着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）1万2200点/▲48.2

【4月9日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋429.7（4/20）

2位 EX風林火山 ＋276.5（4/20）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋264.1（4/20）

4位 セガサミーフェニックス ＋148.3（4/20）

5位 赤坂ドリブンズ ＋135.9（4/20）

6位 TEAM雷電 ▲136.6（4/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）