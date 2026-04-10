Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「また同じような財布か」--革好きを自認しながらも、どこかそんな倦怠感を覚えていました。牛革、コードバン、クロコダイル。どれも素晴らしい素材だけれど、もう驚きがない。そんな贅沢な悩みを抱えているときに知ったのが、象革の手染め長財布です。

エレファントレザーという名前は知っていても、手に取ったのは初めて。今回、「Ace Leather Factory」の長財布を実際に使ってみたところ、まさに見たことがないという体験そのものでした。

手染めブラックホワイトの陰影。光が変えるもう一つの表情

Photo: 山田洋路

今回手にしたのは、4色展開の中でも最も個性的な「手染めブラックホワイト」です。エレファントレザー特有の「シワ」は、牛革のシボとはスケールがまるで違う。大地を踏みしめてきた動物の皮膚がそのまま革になったような、荒々しくも美しい起伏です。

実際に手に取ると、見た目のワイルドな印象とは裏腹に、肌に触れる感触はなめらかで上品です。このギャップが、いい意味で期待を裏切ってくれます。

職人が1枚ずつ手作業で色を乗せていく過程で、深いシワの中には色が入らないよう丁寧に仕上げるため、溝には革本来の明るい色が残り、表面の隆起部分だけに黒が乗る。その結果生まれるのが、水墨画を思わせる黒と白の陰影です。

Photo: 山田洋路

実物を手にして驚いたのは、光の当たり方によって印象がまったく変わること。蛍光灯の下ではコントラストが強く出て力強い印象に、自然光の中ではシワの白い部分がやわらかく浮かび上がり、繊細で上品な表情になります。紹介ページの画像も美しいですが、実物はさらに立体感があります。エンボス調の凹凸が光を受けて生み出す明暗は、平面の画像では再現しきれません。

もう1つ発見だったのが、同じ財布でも表と裏、上部と下部でシワのパターンが異なること。革の部位による個体差がそのまま残っているからです。自分だけの1点を所有する楽しさが、ここにもあります。

16枚入れても折れない、片マチ式のお札入れ

Photo: 山田洋路

限界までサイズを切り詰めたコンパクト長財布にありがちな弱点が、「お札の端が曲がってしまう」ことです。この財布はその問題を、マチを片方なくした「片マチ式」で解決しています。

実際に一万円札と千円札を合わせて16枚入れてみました。結果、窮屈さはまったくなし。お札が折れ曲がることもなく、スッと指を入れればスムーズに取り出せます。片マチ式の効果は明らかで、マチがない側にお札が自然に逃げるため、厚みが出ても圧迫されにくい構造です。

公式スペックでは推奨最大30枚とされていますが、16枚の段階ではまだかなり余裕があります。普段の持ち歩き枚数であれば、お札の折れやシワに悩まされることはまずないでしょう。

ストレスフリーの取り出し感、1mm単位で追い込んだコインケース

Photo: 山田洋路

ファスナーの品質は使い心地を左右する大きな要素。毎日何度も開閉する部分だからこそ、引っかかりや噛み合わせの悪さはストレスになります。

「Ace Leather Factory」のラウンドファスナーにはYKKの最高級ライン「EXCELLA（エクセラ）」が採用されています。実際に使用してみると、引っかかりがなく、滑らかに開閉できます。地味ですが、この「毎日のスルスル」が財布全体の満足度を底上げしてくれそうです。

また、長財布のコインケースにありがちな、「深すぎて指が底まで届かない、もしくは、容量が足りず財布が膨らんでしまう」という課題を、「Ace Leather Factory」は1mm単位の高さ調整で対応したとのこと。

中央に配置されたコインケースは、狭すぎず深すぎず、開けた瞬間に中身が見渡せます。100円玉や500円玉を10枚ほど入れた状態でも、狙った硬貨を指先ですくい取れる快適さです。

実用性を支えるカード入れとフリースペース

Photo: 山田洋路

カードスペースは2層構造になっており、推奨最大は6枚。実際に入れてみると、各ポケットに指先が自然に入るカッティングが施されていて、目的のカードをスッと取り出せます。2層に分かれていることで視認性が高く、財布の中を探る手間がありません。

そして個人的に嬉しかったのが、カードスペースとは別に設けられた広いフリースペースの存在です。ここにレシートやサービス券、もらった名刺などを自由に放り込めます。お札入れやカード入れとは独立した空間があることで、財布の中が用途別に整理される仕組み。この「逃がし場所」があるだけで、使用感が変わります。

コンパクト設計の真価--バッグにもすんなり収まる

サイズは18cm×9cm、重量約160g。数字だけ見ても実感が湧きにくいですが、実際に手に取ると思ったより小さいと感じます。スマホポーチにすっぽり収まるサイズ感で、バッグにもすんなり収まる。

160gという重量はスマートフォンよりも軽く、ポケットに入れておいても気にならないレベルです。コンパクト長財布は小さくしたぶん、何かを犠牲にしていることが多いですが、この財布に関しては収納力との両立が見事です。

エレファントレザーという素材の希少性は、確かにこの財布の大きな魅力です。ただ、実際に使ってみて感じたのは、希少性だけに頼っていない設計の誠実さでした。

片マチ式のお札入れ、1mm単位で追い込んだコインケース、2層構造のカード入れとフリースペース……。こうした数々の工夫のおかげで、毎日の支払いシーンがスムーズになります。傷に強い象革のタフさが、その「育てる時間」を安心して楽しませてくれる。神経質に扱う必要がないからこそ、日常の相棒として気兼ねなく連れ出せそうです。

象は古来より幸福のシンボルとされてきました。財運や商売繁盛の象徴としても知られるこの素材を、一粒万倍日に使い始めるというのも粋な選択じゃないでしょうか。「見たことがない」から始まり、「手放せない」に変わる。この財布には、そんな前向きな気分にさせてくれる魅力があります。

製品のバリエーションなど、詳細情報に関しては、ぜひ以下よりチェックしてみてください。

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Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、Ace_Leather Factoryより製品の貸し出しを受けております。