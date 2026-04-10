女優のダコタ・ジョンソンが、シンガー・ソングライターのロール・モデルと「昨年末」から交際しているという。先日、ロサンゼルスでキスをしたり、手をつないだりしている姿が目撃された2人だが、関係者によれば、「間違いなく一時的な関係ではない」という。



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ダコタは俳優のドン・ジョンソンと女優のメラニー・グリフィスを両親に持ち、母方の祖母も女優のティッピ・ヘドレン。母はアントニオ・バンデラスと再婚したもあり、大物俳優は義父にあたる。



ある関係者はピープル誌に「間違いなく一時的な関係や遊びではありませんよ」と話す。しかし、コールドプレイのクリス・マーティンと昨年破局をしたダコタは慎重にことを進めていきたいようだ。その関係者は「ダコタは彼のことがとても好きですが、以前の長年の交際を経て、今はゆっくりと進めていきたいんです」と説明した。



ダコタとロール・モデルことタッカー・ピルズベリーは昨年12月に一緒にいる姿を初めて目撃されていたが、それ以降、関係はより一層深まっているようだとして、「2人は考え方が一致していますし、気楽に感じられるんです。彼女は彼のことが素敵だと思っていますし、彼も彼女にとても良くしてくれています」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）