「最高じゃん！！！」「そう来たんかあ」りくりゅうの“電撃発表”にファン驚愕「すごい量の質問が殺到しそう…」世界的なIT企業とコラボ
りくりゅうがGoogleとのコラボを発表した(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”ペアが、世界的なIT企業「Google」とのコラボを電撃発表し、ファンを驚かせた。
【写真】「いつも笑顔でいっぱいですね」りくりゅうが「Google」とのコラボ発表 実際の投稿
三浦璃来と木原龍一の2人が揃って公式インスタグラムを更新し「このたびGoogle 様とコラボレーションをさせていただくことになりました！」と告知し「みなさまからのご質問にお答えする
【りくりゅうさん質問です】が開催されますのでXのGoogle Japan 公式アカウントをぜひチェックしてください！」と呼びかけた。
この発表に、SNS上のファンからは「そう来たんかあ」「ふたりの笑顔も最高」「いつも笑顔でいっぱいですね」「ニコニコ笑顔最高です」「CM出て欲しいです」「Googleとコラボ最高じゃん！！！」「すごい量の質問が殺到しそう…」と、続々と反応が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。