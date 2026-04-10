石田純一、CM全滅の代償…衝撃の違約金 妻・東尾理子「それ1回だけじゃないんだよ」
俳優の石田純一（72）が、9日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』に出演し、1996年の“不倫騒動”を振り返った。当時話題となった「不倫は文化」という発言の真意や、その後の影響を明かした。
【写真】石田純一“炎上騒動”の全真相 バッシング受け「CM8本降板」
この日は「芸能人のお悩み解決」をテーマに、「安眠できる寝室作り」として石田の自宅寝室を片付ける企画を実施。その中で過去の騒動に話題が及んだ。
部屋の片付け中、ギャル曽根から「いろんな文化を作りましたもんね？」と振られた石田は、共演者からの「（不倫は文化とは）実は言ってないみたいな？」という問いに対し、「まあ、あれはタイトルとして作られたんで…」と回顧。「あれは新聞記事が作ったんで」とし、「同じ言葉は言ってないです。『不倫とか全て否定したら、文学や音楽や、いろんな芸術作品はなくなっちゃうじゃないですか』っていう…」と当時の発言の趣旨を説明した。これにギャル曽根も「それが、『不倫は文化だ』になったんですね」と納得の様子を見せた。
また、騒動による影響についても赤裸々に語った。ギャル曽根から仕事への影響を問われると、「いや、めちゃくちゃ減りましたよ」と即答。これに妻でプロゴルファーの東尾理子が「ちょっとじゃないでしょ？全部でしょ！」とツッコミを入れ、石田も「一旦、CMは全部終わりました」と明かした。
さらに、CM契約に伴う違約金については「やっぱりCMの場合は違約金とか…。あと返還するっていうやつ」と説明し、「6000万円ぐらい…」と告白。スタジオから驚きの声が上がる中、東尾は「それ1回だけじゃないんだよ、違約金払ってるの、ほかにも何回もある」と補足し、影響の大きさを物語った。
現在についても言及し、家族を養うため3年前に船橋で焼肉店を開店したと説明。連日店に立ち、電車で約70分かけて通勤し、帰宅は毎日深夜1時過ぎになるという。石田は「タフなだけが売り物」としつつ、「体はちょっと痛めつけているので、あまりよくないかもしれないですけどね。食べていくためっていうのももちろんあるんで」と語り、現在の奮闘ぶりを明かした。
【写真】石田純一“炎上騒動”の全真相 バッシング受け「CM8本降板」
この日は「芸能人のお悩み解決」をテーマに、「安眠できる寝室作り」として石田の自宅寝室を片付ける企画を実施。その中で過去の騒動に話題が及んだ。
部屋の片付け中、ギャル曽根から「いろんな文化を作りましたもんね？」と振られた石田は、共演者からの「（不倫は文化とは）実は言ってないみたいな？」という問いに対し、「まあ、あれはタイトルとして作られたんで…」と回顧。「あれは新聞記事が作ったんで」とし、「同じ言葉は言ってないです。『不倫とか全て否定したら、文学や音楽や、いろんな芸術作品はなくなっちゃうじゃないですか』っていう…」と当時の発言の趣旨を説明した。これにギャル曽根も「それが、『不倫は文化だ』になったんですね」と納得の様子を見せた。
さらに、CM契約に伴う違約金については「やっぱりCMの場合は違約金とか…。あと返還するっていうやつ」と説明し、「6000万円ぐらい…」と告白。スタジオから驚きの声が上がる中、東尾は「それ1回だけじゃないんだよ、違約金払ってるの、ほかにも何回もある」と補足し、影響の大きさを物語った。
現在についても言及し、家族を養うため3年前に船橋で焼肉店を開店したと説明。連日店に立ち、電車で約70分かけて通勤し、帰宅は毎日深夜1時過ぎになるという。石田は「タフなだけが売り物」としつつ、「体はちょっと痛めつけているので、あまりよくないかもしれないですけどね。食べていくためっていうのももちろんあるんで」と語り、現在の奮闘ぶりを明かした。