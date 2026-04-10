アメリカのトランプ大統領の妻・メラニア夫人は9日、異例の声明を発表し、少女買春の罪などで起訴され自殺したエプスタイン氏との関係を否定しました。

メラニア夫人

「私とあの恥ずべきエプスタインを結びつけるウソはきょうをもって終わらせる必要がある。はっきり言うが、エプスタインや共犯者のマクスウェルとは一切関係はない」

トランプ大統領の妻・メラニア夫人は9日、ホワイトハウスにメディアを集めて声明を読み上げ、エプスタイン氏との関係を否定しました。

エプスタイン氏とはトランプ氏と共に同じパーティーに招待されたことがあるだけで、交友関係はなかったと説明しました。

初めて会ったのは2000年にトランプ氏と共に出席したイベントで、エプスタイン氏の犯罪行為についてはまったく知らなかったとしています。また、「私はエプスタイン氏の被害者ではない」と述べたほか、エプスタイン氏からトランプ氏を紹介されたわけではないと強調しました。そして、議会に対し、エプスタイン氏の被害者のために公聴会を開くよう求めました。

メラニア夫人がこうした形で声明を発表するのは異例で、アメリカメディアは「イラン情勢への関心が高まっていたがトランプ氏とエプスタイン氏の関係に再び注目が集まる可能性が高い」などと伝えています。