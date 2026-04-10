中国との関係「最も重要」→「重要な隣国」

2026年版の「外交青書」がきょう（10日）公表されました。2025年版は「最も重要」としていた中国との関係について、「重要な隣国」へと表記を変えています。

【写真を見る】26年版 外交青書、中国の表記を「最も重要な二国間関係」から「重要な隣国」に

「外交青書」は、1年間の国際情勢と日本の外交について外務省がまとめた報告書です。

2025年版は「隣国である中国との関係は、日本にとって最も重要な二国間関係の一つ」としていましたが、きょう公表された2026年版では「重要な隣国であり、様々な懸案と課題があるからこそ、意思疎通を継続しながら、国益の観点から冷静かつ適切に対応していく」との表記にとどめました。

「日本に対して一方的な批判や威圧的措置を強めている」

去年11月の高市総理の台湾有事をめぐる答弁以降、日中関係は悪化していますが、この間の中国について「日本に対して一方的な批判や威圧的措置を強めている」と指摘しています。



一方、日本の外交姿勢については「中国との様々な対話についてオープンであり、扉を閉ざすようなことはしていない」と記しました。