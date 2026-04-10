見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第10話が10日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

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あらすじは、りん（見上愛）と環（宮島るか）は、直美（上坂樹里）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて、仕事を探し続けるが、仕事は見つからない…。行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）がりんに声をかける。

「風、薫る」で捨松を演じる多部未華子（37）がプレミアムトークに登場した。「おはようございます。『風、薫る』、大山捨松役の多部未華子です」とあいさつした。

博多大吉が「来週、大きな動きが」と朝ドラ受けすると、華丸は「今日も大きな動きでしたよ」とツッコンだ。環をほっといて？ 卯三郎と話をするりんを巡り、大吉が「話し込んでいましたね」と話すと、華丸も「話し込みすぎでしょ。あんなだったら、そりゃ怒られるよ、遅いって」と正論。大吉は「よっぽど話が盛り上がった」とフォローし、鈴木奈穂子アナウンサーも「環ちゃん待っているのに」と振り返った。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。