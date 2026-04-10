【長野県】蓼科湖でのレジャーも楽しめる。自然に囲まれた「奥蓼科温泉」の魅力とは？
奥蓼科温泉は、古くから多くの人々を癒してきた歴史ある温泉地で、武田信玄の「隠し湯」としても有名です。代表的な宿の1つである「明治温泉」は、その名の通り「明らかに治る温かき泉」という霊泉を持つことで知られています。
また、「渋御殿湯（しぶごてんゆ）」は足元からお湯が湧き出す「足元湧出」の名湯として知られ、新鮮な状態の温泉を楽しむことができます。
泉質は、主に単純酸性硫黄泉で、神経痛や疲労回復、冷え性、皮膚病などに効能があるとされています。登山客や湯治目的の宿泊客に長く愛され続けています。
また、春には「蓼科山聖光寺」で美しい桜を眺めることができ、例年ゴールデンウィーク頃に見頃を迎えます。
グルメも見逃せません。天保10年創業の老舗「九増兵衛餅本舗 あらら木」の銘菓や、信州の名工が作る「ザ・ババリアン・ペーター・タテシナ」のハム・ソーセージは、お土産にも最適です。さらに、自家栽培の野菜を使った本格イタリアンが味わえる「蓼科イルポルト」など、こだわりの飲食店も充実しています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
また、「渋御殿湯（しぶごてんゆ）」は足元からお湯が湧き出す「足元湧出」の名湯として知られ、新鮮な状態の温泉を楽しむことができます。
泉質は、主に単純酸性硫黄泉で、神経痛や疲労回復、冷え性、皮膚病などに効能があるとされています。登山客や湯治目的の宿泊客に長く愛され続けています。
「奥蓼科温泉」周辺には何がある？奥蓼科温泉の周辺は、蓼科高原の豊かな自然を満喫できるスポットが満載です。アクティビティを楽しむなら、ボートやパターゴルフ、サイクリングができる「蓼科湖レジャーランド」や、自然豊かな「大滝キャンプ場」がおすすめです。
また、春には「蓼科山聖光寺」で美しい桜を眺めることができ、例年ゴールデンウィーク頃に見頃を迎えます。
グルメも見逃せません。天保10年創業の老舗「九増兵衛餅本舗 あらら木」の銘菓や、信州の名工が作る「ザ・ババリアン・ペーター・タテシナ」のハム・ソーセージは、お土産にも最適です。さらに、自家栽培の野菜を使った本格イタリアンが味わえる「蓼科イルポルト」など、こだわりの飲食店も充実しています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)