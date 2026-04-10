安徽省が商業宇宙産業体系を構築、大推力の再使用ロケットの開発を推進―中国

安徽省が大推力の再使用ロケット開発を推進し、「竜雲」「凌雲」エンジンや「智神星」などのキャリアロケットの開発に乗り出すことが8日、同省発展・改革委員会への取材で分かった。中国新聞社が伝えた。

商業宇宙は同省の「第15次五カ年計画（2026−30年）」期間における重点的に育成・発展させる新興産業だ。「安徽省商業宇宙産業の発展加速行動計画（26-28年）」がこのほど、正式に通達された。

計画は、28年までに商業宇宙分野の一定規模以上の企業を200社以上育成し、産業規模を700億元（約16兆1000億円）以上に拡大する目標を掲げている。

また、安徽省はロケットの再使用、衛星の量産製造、ペイロードのイノベーション、衛星コンステレーションの構築・運営などの分野に重点を置き、商業宇宙産業体系の構築を加速させるとともに、イノベーション能力向上など七つの主要プロジェクトを実施する方針だ。

さらに、同省はスマートコネクテッド新エネルギー自動車などの優位産業を基盤に、「自動車・衛星・低空航空機」の一体化発展モデルを模索し、宇宙・地上一体型端末の産業化を加速させ、衛星の製造から利用までの全産業チェーンの連携を実現する計画だ。（提供/人民網日本語版・編集/YF）