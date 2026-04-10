鈴鹿央士、Netflixシリーズ『喧嘩独学』主要キャストの場面写真解禁 6月11日配信開始に変更
俳優の鈴鹿央士が主演を務めるNetflixシリーズ『喧嘩独学』が、6月11日より世界独占配信される（5月28日予定から変更）。このたび、主要キャストの場面写真が解禁された。
【画像】解禁となったそのほかの場面写真
本作は、LINEマンガ発の大人気ウェブトゥーンを、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』などで知られる監督・武内英樹、脚本・徳永友一の最強タッグで映像化。
物語は、スクールカースト最底辺の高校生・志村光太（鈴鹿）が、動画配信と拳を武器に理不尽な世界へ逆襲していく青春エンターテインメント。貧困やいじめといった現実に直面しながらも、配信を通じて一躍注目を集め、人生を変えていく姿が描かれる。
共演は、あることがきっかけで引きこもり、学校へ通えなくなった後輩女子・八潮秋役に見上愛。スクールカースト上層部から突然の都落ち、志村へ「喧嘩配信」という”悪魔の囁き”を行う張本人・カネゴン役に菅生新樹。さらに、浅川梨奈、長田拓郎、原田美枝子などが出演する。
解禁された場面写真は、志村が叫びながら必死の形相で大きく拳を振りかぶる迫力のシーンをはじめ、秋とカネゴンが校内や至る場所で志村に向けてカメラを構える姿も。これまでの爽やかなイメージとは一線を画す、鈴鹿の新境地にも注目だ。
また、表の顔は人気配信者だが悪魔のような裏の顔を持つ不良・ハマケン（長田）とハマケンのカノジョでフォロワー獲得に異常な執念を燃やすインフルエンサー・ルミ（浅川）がライブ配信する姿も。非道な二人に志村はどうやって立ち向かっていくのか。
一方で、息子を心優しいまじめな子で喧嘩などは一切行わないと信じている志村の母・美由紀（原田）のカットもある。
何の取り柄もなかったスクールカースト最底辺のいじめられっ子が、母をバカにした同級生に対して、人生で初めて拳を振り上げた。その一部始終が全世界に配信されてしまい一躍有名人に。喧嘩動画で人気ライバーの階段を駆け上がり、スクールカーストをひっくり返していく。その逆襲劇が、いよいよ幕を開ける。
【画像】解禁となったそのほかの場面写真
本作は、LINEマンガ発の大人気ウェブトゥーンを、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』などで知られる監督・武内英樹、脚本・徳永友一の最強タッグで映像化。
物語は、スクールカースト最底辺の高校生・志村光太（鈴鹿）が、動画配信と拳を武器に理不尽な世界へ逆襲していく青春エンターテインメント。貧困やいじめといった現実に直面しながらも、配信を通じて一躍注目を集め、人生を変えていく姿が描かれる。
解禁された場面写真は、志村が叫びながら必死の形相で大きく拳を振りかぶる迫力のシーンをはじめ、秋とカネゴンが校内や至る場所で志村に向けてカメラを構える姿も。これまでの爽やかなイメージとは一線を画す、鈴鹿の新境地にも注目だ。
また、表の顔は人気配信者だが悪魔のような裏の顔を持つ不良・ハマケン（長田）とハマケンのカノジョでフォロワー獲得に異常な執念を燃やすインフルエンサー・ルミ（浅川）がライブ配信する姿も。非道な二人に志村はどうやって立ち向かっていくのか。
一方で、息子を心優しいまじめな子で喧嘩などは一切行わないと信じている志村の母・美由紀（原田）のカットもある。
何の取り柄もなかったスクールカースト最底辺のいじめられっ子が、母をバカにした同級生に対して、人生で初めて拳を振り上げた。その一部始終が全世界に配信されてしまい一躍有名人に。喧嘩動画で人気ライバーの階段を駆け上がり、スクールカーストをひっくり返していく。その逆襲劇が、いよいよ幕を開ける。