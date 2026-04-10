◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】史上４人目の大会連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）は６バーディー、１ボギーの６７をマークし、サム・バーンズ（米国）と並ぶ首位発進を決めた。

マキロイは２番でバーディー先行も直後の３番でボギー。それでも、８番、９番を連続で伸ばした。１３番パー５は第１打を右の林に打ち込みながらもバーディーを奪い、１４番は２メートル、１５番は９メートルのスライスラインをねじ込み、３連続バーディーでガッツポーズを見せた。

ホールアウト後は「最高のスタート。最初の７ホールは少し木々の間から打ってしまい、８番以降は良いスイングが続いた。最後の１１ホールは５アンダーで回った。フェアウェーを捉えられなくても、ラウンドにうまくなじめた。グリーン周りにボールを運び、ショートゲームでアプローチしてパーセーブし、先に進むように心がけた。このコースでは、それが非常に重要。必要な時にとても忍耐強くプレーした」と振り返った。

昨年大会はジャスティン・ローズ（英国）とのプレーオフを制し、メジャー全４大会を制覇する「キャリア（生涯）グランドスラム」を達成した。１９６５、６６年のジャック・ニクラウス（米国）、８９、９０年のニック・ファルド（英国）、２００１、０２年のタイガー・ウッズ（米国）以来、４人目となる大会連覇を目指す。

５アンダーで首位発進を決め「今日のプレーぶりからすると、５アンダーは自分が思っていたスコアや目標を上回った」とマキロイ。２日目に向けて「フェアウェーにボールをもう少し違った形で入れることが良いと思う。グリーンが最も速く、最も硬い午後にプレーする予定なので、ホールロケーションよく意識し、グリーンの正しい場所にボールを置くように努める」と見据えた。