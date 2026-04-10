◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】第１ラウンドが行われ、１３年連続１５度目の出場となる２０２１年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７２で回り、首位と５打差の１７位で発進した。

初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は２バーディー、６ボギー、４ダブルボギーの１２オーバー８４と崩し、最下位の９０位と大きく出遅れた。

昨年大会覇者のロリー・マキロイ（英国）はバーディー、１ボギーの５アンダー６７をマークし、サム・バーンズ（米国）と並ぶ首位。ジャック・ニクラウス（米国）、ニック・ファルド（英国）、タイガー・ウッズ（米国）以来４人目の大会連覇を狙う。

カート・キタヤマ、パトリック・リード（ともに米国）、ジェイソン・デー（豪州）が３アンダーの３位。世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）、昨年はプレーオフで敗れて２位だったジャスティン・ローズ（米国）は２アンダーの６位につけた。