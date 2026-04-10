東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値185.98 高値186.23 安値184.87
187.88 ハイブレイク
187.05 抵抗2
186.52 抵抗1
185.69 ピボット
185.16 支持1
184.33 支持2
183.80 ローブレイク
ポンド円
終値213.58 高値213.85 安値212.37
215.64 ハイブレイク
214.75 抵抗2
214.16 抵抗1
213.27 ピボット
212.68 支持1
211.79 支持2
211.20 ローブレイク
スイス円
終値201.11 高値201.67 安値200.19
203.27 ハイブレイク
202.47 抵抗2
201.79 抵抗1
200.99 ピボット
200.31 支持1
199.51 支持2
198.83 ローブレイク
豪ドル円
終値112.60 高値112.73 安値111.57
114.19 ハイブレイク
113.46 抵抗2
113.03 抵抗1
112.30 ピボット
111.87 支持1
111.14 支持2
110.71 ローブレイク
NZドル円
終値93.14 高値93.25 安値92.24
94.52 ハイブレイク
93.89 抵抗2
93.51 抵抗1
92.88 ピボット
92.50 支持1
91.87 支持2
91.49 ローブレイク
カナダドル円
終値115.08 高値115.24 安値114.47
116.16 ハイブレイク
115.70 抵抗2
115.39 抵抗1
114.93 ピボット
114.62 支持1
114.16 支持2
113.85 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値185.98 高値186.23 安値184.87
187.88 ハイブレイク
187.05 抵抗2
186.52 抵抗1
185.69 ピボット
185.16 支持1
184.33 支持2
183.80 ローブレイク
ポンド円
終値213.58 高値213.85 安値212.37
215.64 ハイブレイク
214.75 抵抗2
214.16 抵抗1
213.27 ピボット
212.68 支持1
211.79 支持2
211.20 ローブレイク
スイス円
終値201.11 高値201.67 安値200.19
203.27 ハイブレイク
202.47 抵抗2
201.79 抵抗1
200.99 ピボット
200.31 支持1
199.51 支持2
198.83 ローブレイク
豪ドル円
終値112.60 高値112.73 安値111.57
114.19 ハイブレイク
113.46 抵抗2
113.03 抵抗1
112.30 ピボット
111.87 支持1
111.14 支持2
110.71 ローブレイク
NZドル円
終値93.14 高値93.25 安値92.24
94.52 ハイブレイク
93.89 抵抗2
93.51 抵抗1
92.88 ピボット
92.50 支持1
91.87 支持2
91.49 ローブレイク
カナダドル円
終値115.08 高値115.24 安値114.47
116.16 ハイブレイク
115.70 抵抗2
115.39 抵抗1
114.93 ピボット
114.62 支持1
114.16 支持2
113.85 ローブレイク